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تكنولوجيا وعلوم
تم إغلاقه.. موقع يهمّ محبي الأفلام يوقف خدماته!
Lebanon 24
05-05-2024
|
02:00
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أعلنت إدارة موقع "ساب سين" الإلكتروني، المعروف بتقديم خدمات ترجمة الأفلام العالمية مجاناً، إغلاق الموقع وسحب محتواه من الإنترنت خلال 24 ساعة.
وكان موقع "ساب سين" يُعتبر من بين أفضل مواقع ترجمة الأفلام، وأصبح ضرورياً لتحميل ترجمات الأفلام الأجنبية والعربية.
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وأكد القائمون على الموقع منذ قرابة شهر أن "ساب سين" لن يستمر طويلاً، لأنه لم يعد يدر أرباحاً منذ سنوات، ولأن عدد الزوار في تناقص، وأن صيانة قواعد البيانات لن تستمر.
وفي الساعات الماضية، أعلن رسمياً عن إغلاق الموقع، وقال أحد المسؤولين عنه: "آسف للإبلاغ أن الموقع سيغلق خلال الساعات الـ24 المقبلة. لم يكن ممكناً تنفيذ خطة لتولي إدارة الموقع. شكراً للجميع على المشاركة في هذا المجتمع المفتوح".
وبعد الإغلاق، سيكون بالإمكان الاعتماد على بدائل، مثل "Opensubtitles" و"VLSub" و"Subdl"، التي توفر خدمات مماثلة لتحميل ترجمات الأفلام والمسلسلات بمختلف اللغات.
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