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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات منافسة.. HTC تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:30
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كشفت HTC عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا بين حواسب أندرويد متوسطة الفئة.

ويأتي حاسب HTC A101 Plus الجديد بهيكل أبعاده (256.6/168.2/7.5) ملم وزنه 501 غ، وزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ومعدل سطوعها 207 شمعة/م تقريبا.
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يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Unisoc T606 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، ذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وحصل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات بدقة FHD، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
 
ودعمته HTC بتقنيات للاتصال مع الشبكات الخلوية ومنفذين لشرائح SIM، وتقنيات "بلوتوث-5.2"، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، وتقنيات لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

ومن المفترض أن يطرح الجهاز بلونين أساسيين هما الرمادي والفضي، وبسعر 150 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
 
HTC تعلن عن حاسب لوحي بمواصفات منافسة
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