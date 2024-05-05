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تكنولوجيا وعلوم
الكشف عن نموذج Vidu للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
05-05-2024
|
10:30
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كشفت الصين خلال منتدى "تشونغ قوان تسون 2024" التقني عن نموذج Vidu للذكاء الاصطناعي، والذي يتوقع أن ينافس نموذج Sora الذي تطوره OpenAI.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Vidu هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات، ويمكنه حاليا صنع فيديوهات بدقة 1080 مدتها 16 ثانية، فبعد أن يكتب المستخدم النص المتعلق بموضوع معين، يمكن بنقر زر الحصول على مقطع فيديو حول الموضوع.
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عمل على تطوير نموذج Vidu جامعة تسينغهوا وشركة ShengShu Technology الصينية، ويعتبر هذا النموذج أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي في الصين لتوليد مقاطع الفيديو.
ومن جهته أشار تشو جون، نائب مدير معهد تسينغهوا للذكاء الاصطناعي إلى أن Vidu و باعتباره نموذجا كبيرا للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه في الصين، فهو قادر على فهم وتوليد العناصر المرتبطة بالثقافة الصينية، مثل الباندا والتنين الصيني. (روسيا اليوم)
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