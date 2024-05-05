الذكاء الاصطناعي قاد طائرة "إف 16"

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حلقت مقاتلة "إف 16" تابعة للقوة الجوية الأميركية، وقد تم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وليس بواسطة طيار بشري.وشاركت الطائرة، التي تسمى Vista، في مناورات سريعة للغاية بسرعة تزيد عن 550 ميلاً في الساعة، برفقة وزير القوات الجوية فرانك كيندال.واقتربت من طائرة ثانية من طراز "إف 16" يقودها إنسان، حيث كانت كلتا الطائرتين تتسابقان على بعد 1000 قدم من بعضهما البعض، وتلتويان وتلتفان في محاولة لإجبار خصمهما على اتخاذ مواقع ضعيفة.وفي نهاية الرحلة التي استغرقت ساعة، خرج كيندال من قمرة القيادة مبتسما. وقال إنه رأى ما يكفي أثناء رحلته لدرجة أنه يثق في قدرة الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال يتعلم على القدرة على تقرير ما إذا كان سيتم إطلاق الأسلحة في الحرب أم لا. (العربية)