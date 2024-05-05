Advertisement

منوعات

الذكاء الاصطناعي قاد طائرة "إف 16"

Lebanon 24
05-05-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1195747-638505242967279305.jpg
Doc-P-1195747-638505242967279305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلقت مقاتلة "إف 16" تابعة للقوة الجوية الأميركية، وقد تم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وليس بواسطة طيار بشري.

وشاركت الطائرة، التي تسمى Vista، في مناورات سريعة للغاية بسرعة تزيد عن 550 ميلاً في الساعة، برفقة وزير القوات الجوية فرانك كيندال.
Advertisement

واقتربت من طائرة ثانية من طراز "إف 16" يقودها إنسان، حيث كانت كلتا الطائرتين تتسابقان على بعد 1000 قدم من بعضهما البعض، وتلتويان وتلتفان في محاولة لإجبار خصمهما على اتخاذ مواقع ضعيفة.

وفي نهاية الرحلة التي استغرقت ساعة، خرج كيندال من قمرة القيادة مبتسما. وقال إنه رأى ما يكفي أثناء رحلته لدرجة أنه يثق في قدرة الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال يتعلم على القدرة على تقرير ما إذا كان سيتم إطلاق الأسلحة في الحرب أم لا. (العربية)

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:30 | 2024-05-05
07:30 | 2024-05-05
07:04 | 2024-05-05
06:05 | 2024-05-05
05:00 | 2024-05-05
02:00 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24