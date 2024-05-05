Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تُذهل زوار مهرجان دبي للألعاب 2024

Lebanon 24
05-05-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1195830-638505407857413787.jpg
Doc-P-1195830-638505407857413787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاونت سامسونغ غلف للإلكترونيات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وأعلنت مشاركتها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 5 من أيار 2024. وبصفتها الشريك الرسمي لفئة أجهزة التلفاز والشاشات والهواتف الذكية في المهرجان، ستعرض سامسونغ أحدث تشكيلة لديها من الشاشات والهواتف، بما يشمل: شاشة Odyssey OLED G9 المرتقبة وهاتف Galaxy S24 Ultra الذي أطلقته مؤخرًا.
Advertisement

وستتصدر سامسونغ فعالية جيم إكسبو في المهرجان من خلال عرض تقنياتها المتطورة وتجارب الألعاب المميزة في ثلاث مناطق وفعاليات رئيسية.

وتتيح فعالية (بلاي بيوند) Play Beyond للزوار المشاركة في ألعاب متعددة في هاتف Galaxy S24 Ultra المتميز بأدائه القوي. كما تستضيف الشركة منافسات لألعاب مختلفة باستخدام شاشات الألعاب من طراز (Odyssey OLED G7)، مما يتيح للاعبين فرصة لتجربة تقنية العرض المتقدمة من سامسونغ.

وتسيطر شاشات سامسونغ على منطقة الألعاب في معرض جيم إكسبو، حيث تُعرض 128 شاشة مميزة من طراز Odyssey G5. وتقدم هذه الشاشات أداءً استثنائيًا وجودة بصرية لا مثيل لها، مما يمنح اللاعبين فرصة لتجربة ألعابهم المفضلة بطريقة غامرة ومتطورة.

وكجزء من منطقة المستقبل، جُهّز "ركن سامسونغ للألعاب"، حيث يمكن للزوار استكشاف وتجربة العديد من منتجات سامسونغ، بما يشمل: شاشة (Odyssey Ark) بمقاس يبلغ 55 بوصة، وتلفاز سامسونغ OLED 4K بمقاس قدره 77 بوصة ودقة تبلغ 4K، وهاتف Galaxy S24 Ultra، وهاتف Galaxy Z Fold 5، والجهاز اللوحي Tab S9 Ultra.

وسيحظى عشاق ألعاب الحاسوب خلال المهرجان بفرصة الغوص في تجربة مليئة بالإثارة والتشويق تحاكي سباق السيارات مع لعبة: (آسفلت 9: ليجيندس) عبر شاشة Odyssey Ark، في حين يمكن لعشاق ألعاب التلفاز الانغماس في عالم مركز ألعاب سامسونغ (Gaming Hub) عبر أحدث شاشات OLED. (البوابة العربية للأخبار التقنية)

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:30 | 2024-05-05
10:30 | 2024-05-05
09:40 | 2024-05-05
07:30 | 2024-05-05
07:04 | 2024-05-05
06:05 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24