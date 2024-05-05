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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تُذهل زوار مهرجان دبي للألعاب 2024
Lebanon 24
05-05-2024
|
14:00
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تعاونت سامسونغ غلف للإلكترونيات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وأعلنت مشاركتها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 5 من أيار 2024. وبصفتها الشريك الرسمي لفئة أجهزة التلفاز والشاشات والهواتف الذكية في المهرجان، ستعرض سامسونغ أحدث تشكيلة لديها من الشاشات والهواتف، بما يشمل: شاشة Odyssey OLED G9 المرتقبة وهاتف Galaxy S24 Ultra الذي أطلقته مؤخرًا.
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وستتصدر سامسونغ فعالية جيم إكسبو في المهرجان من خلال عرض تقنياتها المتطورة وتجارب الألعاب المميزة في ثلاث مناطق وفعاليات رئيسية.
وتتيح فعالية (بلاي بيوند) Play Beyond للزوار المشاركة في ألعاب متعددة في هاتف Galaxy S24 Ultra المتميز بأدائه القوي. كما تستضيف الشركة منافسات لألعاب مختلفة باستخدام شاشات الألعاب من طراز (Odyssey OLED G7)، مما يتيح للاعبين فرصة لتجربة تقنية العرض المتقدمة من سامسونغ.
وتسيطر شاشات سامسونغ على منطقة الألعاب في معرض جيم إكسبو، حيث تُعرض 128 شاشة مميزة من طراز Odyssey G5. وتقدم هذه الشاشات أداءً استثنائيًا وجودة بصرية لا مثيل لها، مما يمنح اللاعبين فرصة لتجربة ألعابهم المفضلة بطريقة غامرة ومتطورة.
وكجزء من منطقة المستقبل، جُهّز "ركن سامسونغ للألعاب"، حيث يمكن للزوار استكشاف وتجربة العديد من منتجات سامسونغ، بما يشمل: شاشة (Odyssey Ark) بمقاس يبلغ 55 بوصة، وتلفاز سامسونغ OLED 4K بمقاس قدره 77 بوصة ودقة تبلغ 4K، وهاتف Galaxy S24 Ultra، وهاتف Galaxy Z Fold 5، والجهاز اللوحي Tab S9 Ultra.
وسيحظى عشاق ألعاب الحاسوب خلال المهرجان بفرصة الغوص في تجربة مليئة بالإثارة والتشويق تحاكي سباق السيارات مع لعبة: (آسفلت 9: ليجيندس) عبر شاشة Odyssey Ark، في حين يمكن لعشاق ألعاب التلفاز الانغماس في عالم مركز ألعاب سامسونغ (Gaming Hub) عبر أحدث شاشات OLED. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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