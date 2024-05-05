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تكنولوجيا وعلوم

ساعة سامسونغ "Galaxy Watch 7".. إليك المزايا والمواصفات

Lebanon 24
05-05-2024 | 14:30
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تُطلق شركة سامسونغ طرازًا جديدًا من ساعتها الذكية كل عام، وفي هذا العام ستُطلق Galaxy Watch 7، ومن المُتوقع أن تُعلنها في حدث Galaxy Unpacked الذي سيُعقد في مطلع شهر تموز.

فما هي أبرز التوقعات حول هذه التحديثات؟
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1- تعمل بمعالج Exynos W940:
من المُتوقع أن تعمل ساعة سامسونغ القادمة Galaxy Watch 7 بمعالج Exynos W940، وهو معالج جديد أكثر كفاءة بنسبة قدرها 50% وأسرع بنسبة قدرها 30% من الطراز السابق.

2- العمر الطويل للبطارية:
توفر ساعة Galaxy Watch 6 عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة فقط اعتمادًا على كيفية استخدامها، ومع أن هذا أفضل من عمر بطارية ساعة آبل Apple Watch، فإنها تحتاج إلى الشحن يوميًا.

لكن الطراز الجديد من ساعة سامسونغ من المُتوقع أن يتمتع بعمر طويل للبطارية يزيد على 30 ساعة وذلك بفضل المعالج الجديد الذي يمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

3- تتضمن مزايا لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم:
تركز شركة سامسونغ كثيرًا في تحسين مزايا تتبع المؤشرات الصحية وإضافة مزايا جديدة باستمرار، ومن أحدث المزايا المُتوقع إضافتها إلى Galaxy Watch 7 هي مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، ولكن لا توجد معلومات تؤكد ذلك. 

من ناحية أخرى، من المُتوقع أن يتضمن الإصدار الجديد من ساعة سامسونغ العديد من المزايا الصحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى أن شركة سامسونغ ذكرت في حدث Galaxy Unpacked في كانون الثاني أن تطبيق Samsung Health سيحصل على ترقيات في وقت لاحق من هذا العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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