17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ساعة سامسونغ "Galaxy Watch 7".. إليك المزايا والمواصفات
Lebanon 24
05-05-2024
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُطلق شركة سامسونغ طرازًا جديدًا من ساعتها الذكية كل عام، وفي هذا العام ستُطلق Galaxy Watch 7، ومن المُتوقع أن تُعلنها في حدث Galaxy Unpacked الذي سيُعقد في مطلع شهر تموز.
فما هي أبرز التوقعات حول هذه التحديثات؟
Advertisement
1- تعمل بمعالج Exynos W940:
من المُتوقع أن تعمل ساعة سامسونغ القادمة Galaxy Watch 7 بمعالج Exynos W940، وهو معالج جديد أكثر كفاءة بنسبة قدرها 50% وأسرع بنسبة قدرها 30% من الطراز السابق.
2- العمر الطويل للبطارية:
توفر ساعة Galaxy Watch 6 عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة فقط اعتمادًا على كيفية استخدامها، ومع أن هذا أفضل من عمر بطارية ساعة آبل Apple Watch، فإنها تحتاج إلى الشحن يوميًا.
لكن الطراز الجديد من ساعة سامسونغ من المُتوقع أن يتمتع بعمر طويل للبطارية يزيد على 30 ساعة وذلك بفضل المعالج الجديد الذي يمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
3- تتضمن مزايا لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم:
تركز شركة سامسونغ كثيرًا في تحسين مزايا تتبع المؤشرات الصحية وإضافة مزايا جديدة باستمرار، ومن أحدث المزايا المُتوقع إضافتها إلى Galaxy Watch 7 هي مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، ولكن لا توجد معلومات تؤكد ذلك.
من ناحية أخرى، من المُتوقع أن يتضمن الإصدار الجديد من ساعة سامسونغ العديد من المزايا الصحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى أن شركة سامسونغ ذكرت في حدث Galaxy Unpacked في كانون الثاني أن تطبيق Samsung Health سيحصل على ترقيات في وقت لاحق من هذا العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
Advertisement
الأكثر قراءة
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
Lebanon 24
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
02:15 | 2024-05-05
05/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
01:30 | 2024-05-05
05/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تألّقت بالأبيض.. ملكة جمال لبنان السّابقة تدخلُ القفص الذهبي في لندن (صور)
Lebanon 24
تألّقت بالأبيض.. ملكة جمال لبنان السّابقة تدخلُ القفص الذهبي في لندن (صور)
00:40 | 2024-05-05
05/05/2024 12:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون تكشف: "يعيشان الجحيم"
Lebanon 24
منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون تكشف: "يعيشان الجحيم"
07:11 | 2024-05-05
05/05/2024 07:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... ومعلومات عن استهداف شخصيّة من "الحزب"
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... ومعلومات عن استهداف شخصيّة من "الحزب"
06:32 | 2024-05-05
05/05/2024 06:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2024-05-05
سامسونغ تُذهل زوار مهرجان دبي للألعاب 2024
10:30 | 2024-05-05
الكشف عن نموذج Vidu للذكاء الاصطناعي
09:40 | 2024-05-05
الذكاء الاصطناعي قاد طائرة "إف 16"
07:30 | 2024-05-05
بمواصفات منافسة.. HTC تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
07:04 | 2024-05-05
إرتفاع صادرات الصين من الهواتف الذكية
06:05 | 2024-05-05
اليوم... الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
06/05/2024 00:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
06/05/2024 00:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
06/05/2024 00:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24