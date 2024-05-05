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تكنولوجيا وعلوم

بسعر أرخص بكثير.. الصين تُطلق شاحنة محلية الصنع شبيهة بـ"تسلا"

Lebanon 24
05-05-2024 | 23:49
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أطلقت الصين إنتاج مركبة تحمل اسما أوليا "مفهوم شاحنة بيك اب 2024"، وتشبه إلى "حد غريب" شاحنة تسلا الشهيرة، Cybertruck.
وقد يكون سعرها أرخص بكثير من شاحنة تسلا الفاخرة، نظرا لدعم صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين.
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ويتميز النموذج الأولي المعروض هذا الأسبوع في معرض بكين للسيارات 2024، بجسم معدني فضي ضخم، وتصميم حاد مع مقدمة حادة منحنية في الأمام، بالإضافة إلى مصباح LED خلفي ينقل الرسائل إلى سائقي السيارات.

وتبيع شركة Dongfeng (مقرها وهان)، التي أطلقت النموذج المنافس لـCybertruck، أكثر من 2 مليون سيارة كل عام، من خلال مشاريع تعاونية مع شركات صناعة السيارات الأجنبية، بما في ذلك المالك الياباني "هوندا" و"نيسان"، و"بيجو" في فرنسا.

وتأتي الشاحنة المنافسة الجديدة في الوقت الذي أصدرت فيه تسلا استدعاء شاملا لأكثر من 4000 شاحنة Cybertruck، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بالسلامة أثناء القيادة. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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