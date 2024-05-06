بميزات مُنافسة.. Beast تُطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة (فيديو)

كشفت شركة Beats عن سماعات Beats Solo Buds اللاسلكية الصغيرة، والتي تتميز بوزنها الخفيف وتصميمها الأنيق، حيث تؤمن هذه السماعات عرضا ممتازا للأصوات وتعطي الموسيقى عمقا مميزا.

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وجهّزت هذه السماعة ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل 18 ساعة بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن هذه البطاريات لمدة 5 دقائق فقط لتعمل السماعات لساعة كاملة.وحصلت هذه السماعات على ملحقات مطاطية بمقاسات مختلفة لتثبيتها بشكل مريح داخل الأذن، كما زودت بتقنية عزل الضوضاء الخارجية، وزودت مايكروفوناتها بتقنيات عزل الضوضاء لتحسن جودة المكالمات، كما تدعم السماعات ميزات التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.وتقترن Solo Buds بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS، كما تدعم ميزات "Find My" و"Find My‌ Device" للعثور عليها بسهولة في حال فقدانها.ويمكن التحكم بهذه السمعات من خلال اللمس على شعار "b" الموجود على هيكلها، إذ يمكن ضبط مستوى الصوت والرد على المكالمات الهاتفية أو ضبط العديد من خصائص السماعة. (روسيا اليوم)