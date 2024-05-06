لمشاهدة أفضل.. "يوتيوب" تقوي قدرة الذكاء الإصطناعي داخل التطبيق

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أطلقت منصة يوتيوب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخطي الأجزاء التي عادةً ما يتجاهل المستخدمون الآخرون مشاهدتها، وينتقلون إلى أجزاء أخرى.وعند النقر المزدوج للتمرير للأمام أثناء مشاهدة الفيديو، سيظهر زر ينقل المشاهد مباشرة إلى الأجزاء التي يفضل المشاهدون الانتقال إليها، ويُسمى الزر "القفز إلى الأمام Jump Ahead" ويظهر لمدة قدرها بضع ثوانٍ في الزاوية اليمنى السفلية قبل أن يختفي تلقائيًا إذا كان المشاهد يريد التمرير لمدة قدرها 10 ثوانٍ فقط.وعند النقر على الزر، ستظهر عبارة "تخطي القسم الذي يُتخطى على نحو شائع"، وتعتمد تلك الآلية الجديدة على الذكاء الاصطناعي الذي يحلل البيانات لتحديد "أفضل نقطة تالية" للمشاهدة، وفقًا لما ذكرته منصة يوتيوب.ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة ستكون متاحة فقط لمشتركي خدمة "يوتيوب بريميوم" المدفوعة، ولن تكون متاحة لكافة المستخدمين. (البوابة العربية للأخبار التقنية)