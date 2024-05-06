ثورة علمية جديدة.. اليابان قد تصل لدواء يعمل على إنماء الأسنان

يخطط علماء معهد كيتانو الياباني للبحوث الطبية للبدء في شهر أيلول المقبل في اختبار عقار لعلاج عدم تنسج الأسنان.



وتشير صحيفة The Mainichi اليابانية إلى أنه وفقا للعلماء عمليا سيكون بالإمكان استخدام هذا الدواء على نطاق واسع بعد ست سنوات.

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ويسبب مرض عدم تنسج الأسنان، نقص في الأسنان أثناء نمو عظم الفك في سن مبكرة، ما يجعل من الصعب استخدام أطقم الأسنان وزراعة الأسنان.

ويؤثر هذا الدواء المبتكر على براعم الأسنان. ونتيجة لذلك، فإنه سيكون قادرا على استبدال الأسنان غير النامية أو المتساقطة.



وتشير الصحيفة إلى أن نقص الأسنان الخلقي، أي فقدان 6 أسنان أو أكثر، يعرف باسم "قلة الأسنان" وهي حالة وراثية تحدث لدى 1 بالمئة من الأشخاص.



وتجدر الإشارة، إلى أن الباحثين اختبروا الدواء المبتكر على الحيوانات عام 2018 ، ونجحوا في إنماء الأسنان لدى الفئران والقوارض الأخرى.(روسيا اليوم)