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تكنولوجيا وعلوم
لم يعد يدر أرباحاً منذ سنوات.. موقع الكتروني يعلن رسمياً توقف خدماته
Lebanon 24
06-05-2024
|
10:06
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أعلنت إدارة موقع "ساب سين" الإلكتروني، المعروف بتقديم خدمات ترجمة الأفلام العالمية مجاناً، إغلاق الموقع وسحب محتواه من الإنترنت خلال 24 ساعة.
وأكد القائمون على الموقع منذ قرابة شهر أن "ساب سين" لن يستمر طويلاً، لأنه لم يعد يدر أرباحاً منذ سنوات، ولأن عدد الزوار في تناقص، وأن صيانة قواعد البيانات لن تستمر.
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وكان موقع "ساب سين" يُعتبر من بين أفضل مواقع ترجمة الأفلام، وأصبح ضرورياً لتحميل ترجمات الأفلام الأجنبية والعربية.
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