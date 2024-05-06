19
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لمُحبي السباحة.. ساعة جديدة مع بطارية تدوم 10 أيّام!
Lebanon 24
06-05-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة أمازفيت ساعتها الذكية "Active Edge" الجديدة، المقاومة الماء حتى ضغط 10 ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة.
وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الجديدة تقدم العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب عند السباحة أيضاً ومستوى الأكسجين في الدم، ومستوى الإجهاد، ومراقبة النوم.
Advertisement
كذلك، يمكن للساعة تسجيل وحدات الركض في المسافة المقطوعة بدقة عالية ودون حاجة إلى الاقتران بهاتف ذكي.
وتشتمل الساعة على شاشة TFT قياس 1.32 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل.
وجهزت الساعة ببطارية سعة 370 مللي أمبير ساعة، تشحن في غضون ساعتين تقريباً، فيما يصل تشغيلها إلى 10 أيام عند الاستخدام المكثف، تتقلص إلى 20 ساعة عند الاستخدام المستمر للنظام العالمي لتحديد الموقع (GPS).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
Lebanon 24
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
04:56 | 2024-05-06
06/05/2024 04:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
06:40 | 2024-05-06
06/05/2024 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستكون أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف
Lebanon 24
هكذا ستكون أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف
02:15 | 2024-05-06
06/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
12:01 | 2024-05-06
06/05/2024 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعلان اصابته بالسرطان.. رسالة من نانسي عجرم
Lebanon 24
بعد اعلان اصابته بالسرطان.. رسالة من نانسي عجرم
23:00 | 2024-05-05
05/05/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2024-05-06
خبرٌ من "غوغل".. ماذا أعلنت مؤخراً؟
10:06 | 2024-05-06
لم يعد يدر أرباحاً منذ سنوات.. موقع الكتروني يعلن رسمياً توقف خدماته
04:18 | 2024-05-06
ثورة علمية جديدة.. اليابان قد تصل لدواء يعمل على إنماء الأسنان
01:38 | 2024-05-06
لمشاهدة أفضل.. "يوتيوب" تقوي قدرة الذكاء الإصطناعي داخل التطبيق
00:30 | 2024-05-06
بميزات مُنافسة.. Beast تُطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة (فيديو)
23:49 | 2024-05-05
بسعر أرخص بكثير.. الصين تُطلق شاحنة محلية الصنع شبيهة بـ"تسلا"
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
07/05/2024 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
07/05/2024 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
07/05/2024 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24