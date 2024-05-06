لمُحبي السباحة.. ساعة جديدة مع بطارية تدوم 10 أيّام!

أطلقت شركة أمازفيت ساعتها الذكية "Active Edge" الجديدة، المقاومة الماء حتى ضغط 10 ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة.



وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الجديدة تقدم العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب عند السباحة أيضاً ومستوى الأكسجين في الدم، ومستوى الإجهاد، ومراقبة النوم.

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كذلك، يمكن للساعة تسجيل وحدات الركض في المسافة المقطوعة بدقة عالية ودون حاجة إلى الاقتران بهاتف ذكي. وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الجديدة تقدم العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب عند السباحة أيضاً ومستوى الأكسجين في الدم، ومستوى الإجهاد، ومراقبة النوم.كذلك، يمكن للساعة تسجيل وحدات الركض في المسافة المقطوعة بدقة عالية ودون حاجة إلى الاقتران بهاتف ذكي.

وتشتمل الساعة على شاشة TFT قياس 1.32 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل.



وجهزت الساعة ببطارية سعة 370 مللي أمبير ساعة، تشحن في غضون ساعتين تقريباً، فيما يصل تشغيلها إلى 10 أيام عند الاستخدام المكثف، تتقلص إلى 20 ساعة عند الاستخدام المستمر للنظام العالمي لتحديد الموقع (GPS).