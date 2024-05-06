Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمُحبي السباحة.. ساعة جديدة مع بطارية تدوم 10 أيّام!

Lebanon 24
06-05-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1196183-638506252087739363.jpg
Doc-P-1196183-638506252087739363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة أمازفيت ساعتها الذكية "Active Edge" الجديدة، المقاومة الماء حتى ضغط 10 ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الجديدة تقدم العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب عند السباحة أيضاً ومستوى الأكسجين في الدم، ومستوى الإجهاد، ومراقبة النوم.
Advertisement

كذلك، يمكن للساعة تسجيل وحدات الركض في المسافة المقطوعة بدقة عالية ودون حاجة إلى الاقتران بهاتف ذكي.
وتشتمل الساعة على شاشة TFT قياس 1.32 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل. 

وجهزت الساعة ببطارية سعة 370 مللي أمبير ساعة، تشحن في غضون ساعتين تقريباً، فيما يصل تشغيلها إلى 10 أيام عند الاستخدام المكثف، تتقلص إلى 20 ساعة عند الاستخدام المستمر للنظام العالمي لتحديد الموقع (GPS).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-05-06
10:06 | 2024-05-06
04:18 | 2024-05-06
01:38 | 2024-05-06
00:30 | 2024-05-06
23:49 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24