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تكنولوجيا وعلوم

خبرٌ من "غوغل".. ماذا أعلنت مؤخراً؟

Lebanon 24
06-05-2024 | 16:00
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أبلغت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل مستخدمي تطبيق المدونات الصوتية غوغل بودكاستس باعتزامها وقفه بحلول منتصف حزيران المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن للمستخدمين فرصة لتصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل وقف تشغيله على غوغل.
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يذكر أن غوغل بودكاستس هو أحد أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم، بعد تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. وفي أواخر العام الماضي أعلنت غوغل اعتزامها حذف التطبيق في  2024.
وقالت غوغل في رسالة جديدة إلى المستخدمين في الشهر الماضي: "بعد 23 حزيران لن يكون في مقدوركم مواصلة الاستماع إلى المدونات على تطبيق غوغل بودكاستس".

يذكر أن تطبيقات المدونات الصوتية الأخرى الرئيسية لأجهزة أندرويد تضم بودكاست أديكت، وبودكاست بلاير، وكاست بوكس، وبودبين، إلى جانب تطبيق بث الموسيقى عبر الإنترنت سبوتيفاي. 
وساهم التصميم النقي والمنهج البسيط في انتشار تطبيق غوغل بودكاستس. وحتى قبل أسابيع قليلة من إغلاقه حافظ التطبيق على تصنيفه المرتفع عند مستوى 4.3 درجة في متجر التطبيقات بلاي ستور.

وكتب أحد المستخدمين "في عالم معقد، غوغل بودكاست هو إمبراطور البساطة وسهولة الاستخدام".
في الوقت نفسه أشار تطبيق غوغل بودكاستس إلى خيار وقف سماع المدونات عبر الهاتف الذكي مع استمرار سماعها أو تصفحها بالسماعة الذكية.
وقالت غوغل إن قرار إنهاء عمل بودكاستس جزء من التحول نحو منصتها يوتيوب لتقديم خدمات بث الفيديو والموسيقى والمدونات الصوتية.
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