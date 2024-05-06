"راوتر إنترنت" جديد.. مميزاته خارقة جداً!

أطلقت شركة آسوس الراوتر TUF Little Tornado Pro BE6500 الجديد، الذي يدعم شبكة Wifi 7 الحديثة، والتي تضمن تغطية جيدة حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الراوتر الجديد يشتمل على 6 هوائيات والعديد من منافذ Ethernet بمعدل نقل بيانات أقصى يبلغ 2.5 غيغابت/ثانية.

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أما معدل نقل البيانات اللاسلكي الأقصى فيصل إلى 6500 ميغابت/ثانية.



وينبض داخل الراوتر معالج من كوالكوم رباعي الأنوية، يعمل بسرعة 1.5 غيغاهرتز.

وتروج آسوس للراوتر من خلال وظائف الذكاء الاصطناعي، التي تتيح مثلاً إمكإنية إنشاء شبكات متداخلة. (24)