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تكنولوجيا وعلوم

"راوتر إنترنت" جديد.. مميزاته خارقة جداً!

Lebanon 24
06-05-2024 | 23:00
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أطلقت شركة آسوس الراوتر TUF Little Tornado Pro BE6500 الجديد، الذي يدعم شبكة Wifi 7 الحديثة، والتي تضمن تغطية جيدة حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الراوتر الجديد يشتمل على 6 هوائيات والعديد من منافذ Ethernet بمعدل نقل بيانات أقصى يبلغ 2.5 غيغابت/ثانية.
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أما معدل نقل البيانات اللاسلكي الأقصى فيصل إلى 6500 ميغابت/ثانية.

وينبض داخل الراوتر معالج من كوالكوم رباعي الأنوية،  يعمل بسرعة 1.5 غيغاهرتز.
وتروج آسوس للراوتر من خلال وظائف الذكاء الاصطناعي، التي تتيح مثلاً إمكإنية إنشاء شبكات متداخلة. (24)
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