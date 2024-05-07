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تكنولوجيا وعلوم

آبل توظّف الذكاء الإصطناعي لمُعالجة الصور

Lebanon 24
07-05-2024 | 02:42
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تعتزم شركة آبل تطوير محرر الصور في أنظمة التشغيل الخاصة بها عبر إضافة بعض المزايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لتتيح المستخدمين العاديين إجراء تعديلات متقدمة في الصور.

ووفقًا لما ذكره موقع "آبل إنسايدر" نقلًا عن مصادر في الشركة، فإن ميزة "التنظيف Clean Up" ستكون من أبرز تلك المزايا الجديدة، ومن المقرر أن تحل محل "أداة التنقيح Retouch Tool" الحالية في محرر الصور.
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ووفقًا للموقع، ستوفر أداة التنظيف الجديدة إمكانيات تحرير محسنة وخيارات متقدمة لإزالة الكائنات داخل الصور وملء الفراغ الذي تتركه دون التأثير سلبًا في الصور.

وسيتمكن المستخدمون من تحديد العناصر في الصور عبر أداة الفرشاة التي يمكن ضبط حجمها، للسماح بإزالة الكائنات وفق حجمها بسهولة.

وستكون تلك الميزة مشابهة لمزايا أعلنت عنها شركات أخرى مثل غوغل التي تقدم الأداة نفسها في محرر الصور التابع لها باسم الممحاة السحرية Magic Eraser، وميزة التعبئة التوليدية Generative Fill التي تقدمها أدوبي في تطبيقات Photoshop و Express و Firefly من أجل إزالة الكائنات بكفاءة عالية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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