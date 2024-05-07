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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف عن أجهزة تلفاز "OLED".. إليكم كم بلغ ثمنها

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:03
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كشفت شركة سامسونغ عن إصدارات جديدة من أجهزة التلفاز الخاصة بها التي تحمل شاشات من نوع أولد OLED، وتطرح الشركة تلك الإصدارات ضمن فئة جديدة تطلق عليها اسم S85D، وهي تُعد أجهزة منخفضة الثمن نسبيًا مقارنة بأسعار الأجهزة الأخرى التي تطرحها.
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وتأتي تلك الأجهزة بعد أن ركزت سامسونغ في السابق على فئة الإصدارات المتميزة مثل إصدارات QD-OLED، لكن المثير للاهتمام أن سامسونغ اشترت لوحات شاشات OLED المستخدمة فيها من شركة LG Display العام الماضي من أجل تلبية طلب أجهزتها المتزايد، مع أن سامسونغ لم تكشف عن مصدر اللوحات على نحو رسمي.

 وعند سؤالها عن مصدر اللوحات، أفادت سامسونج بأن النقطة المركزية لها هي تقديم تجربة مشاهدة ممتازة بفضل معالج NQ4 AI Gen2 الخاص بها، بغض النظر عن مصدر اللوحات؛ وسيحصل العملاء على مزايا الترقية ومعالجة الصور نفسها المتوفرة في شاشات QD-OLED المتطورة.

تتوفر سلسلة S85D بقياسات مختلفة، وهي 55 و 65 و 75 إنشًا، وتباع بأسعار مناسبة تبدأ من 1700 دولار أميركي للإصدار الذي يضم شاشة قياسها 55 إنشًا، و 2100 دولار أميركي للإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 65 إنشًا، في حين تتيح سامسونغ الإصدار الأكبر في السلسلة بسعر قدره 3400 دولار أميركي، وبذلك تُعد فئة S85D أقل سعرًا مقارنة بفئتي S90D و S95D. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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