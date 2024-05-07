بعد سنوات طويلة من الضياع في الفضاء.. العثور على قمر صناعي "مفقود"

تمكن العلماء من العثور على القمر الصناعي الصغير المسمى S73-7، والذي كان مفقودا منذ التسعينيات، بعد ما يقارب 25 عاما.



وعثر العلماء على القمر الصناعي التجريبي باستخدام بيانات التتبع من سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر (18 SDS) التابع لقوة الفضاء الأميركية، بعد أن خرج القمر الصناعي عن شبكة الرادار مرتين، مرة في السبعينيات، ثم مرة أخرى في التسعينيات.

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وتم الإعلان عن إعادة اكتشاف القمر الصناعي بواسطة جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، عبر منشور على منصة "إكس" يظهر رسما بيانيا لمواقع القمر الصناعي منذ عام 1975.

وتم إطلاق القمر الصناعي S73-7 في عام 1974 كحمولة على متن القمر الصناعي الأكبر KH-9 Hexagon System. وأطلق عليه اسم "بالون المعايرة بالأشعة تحت الحمراء"، وتم إطلاقه في 10 نيسان 1974، كجزء من برنامج اختبار الفضاء التابع للقوات الجوية الأميركية. (روسيا اليوم)