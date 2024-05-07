مايكروسوفت تمنح متصفح Edge ميزات عملية





وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الاختبارية من المتصفح Edge Canary 124 ظهرت فيها ميزة قياس سرعة الإنترنت، والتي كانت مايكروسوفت قد أزالتها من المتصفح العام الماضي.

Advertisement

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم فتح المتصفح، ومن ثم النقر على أيقونة شريط الأدوات في الشريط الجانبي، وفي القائمة التي ستظهر له يجب عليه الضغط على خيار "اختبار سرعة الإنترنت"، ومن ثم الضغط على خيار "ابدأ"، وبعدها سيقوم المتصفح بفتح صفحة جديدة ستظهر للمستخدم البيانات المتعلقة بسرعة شبكة الإنترنت لديه. ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت بدأت باختبار بعض الميزات التي تجعل متصفح Edge أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الاختبارية من المتصفح Edge Canary 124 ظهرت فيها ميزة قياس سرعة الإنترنت، والتي كانت مايكروسوفت قد أزالتها من المتصفح العام الماضي.وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم فتح المتصفح، ومن ثم النقر على أيقونة شريط الأدوات في الشريط الجانبي، وفي القائمة التي ستظهر له يجب عليه الضغط على خيار "اختبار سرعة الإنترنت"، ومن ثم الضغط على خيار "ابدأ"، وبعدها سيقوم المتصفح بفتح صفحة جديدة ستظهر للمستخدم البيانات المتعلقة بسرعة شبكة الإنترنت لديه.

أما الميزة المهمة الأخرى التي ظهرت في النسخة الاختبارية الأخيرة من التطبيق هي ميزة "محدد ذاكرة الوصول العشوائي"، ومن خلالها يمكن للمستخدم تحديد المساحة التي يمكن أن يستعملها المتصفح أثناء استخدام الإنترنت، الأمر الذي يمنحه تحكما أكبر بالحاسب أثناء التصفح أو تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة.

وتشير التسريبات إلى أن هذه الميزة ستطرح في النسخ الرسمية من Edge خلال الأشهر القليلة المقبلة كما قد تظهر العديد من الميزات الجديدة الأخرى. (روسيا اليوم)