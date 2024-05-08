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تكنولوجيا وعلوم

ميزات عملية جديدة تظهر في Snapchat.. ما هي؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 02:01
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سيحصل تطبيق Snapchat على ميزات جديدة، ستجعل التواصل عبر التطبيق أكثر متعة.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن التطبيق سيحصل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل بعد إرسالها، وسيكون بإمكان المستخدم تعديل الرسالة خلال مدة تصل إلى 5 دقائق من لحظة الإرسال، لكن تلك الميزة ستتوفر للمشتركين في خدمات Snapchat Plus.
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وسيحصل Snapchat على مساعد My AI الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يوفر للمستخدمين إمكانيات جديدة لضبط التذكيرات، إذ سيكون بالإمكان ضبط التذكيرات من خلال التواصل مع المساعد مباشرة أو صنع تذكيرات في المحادثات التي يجريها المستخدم مع المستخدمين الآخرين للتطبيق.

كما ستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مستخدمي التطبيق على صنع صور تعبيرية مميزة، يمكن فيها تعديل العديد من عناصر الصورة، مثل الملابس وشكل الشعر وما إلى ذلك.

وستتوفر لمستخدمي Snapchat أيضا رموز تعبيرية جديدة، وميزات إضافية لتعديل الصور عبر تقنية 90s AI Lens، كما ستتاح لهم طريقة جديدة للتفاعل مع الآخرين من خلال رموز للتلويح باليد تظهر على الخارطة عند المرور بموقع معين، الأمر الذي يمكنهم من مشاركة الموقع بطريقة مميزة. (روسيا اليوم)
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