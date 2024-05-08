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تكنولوجيا وعلوم

أميركا تخطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للرقائق

Lebanon 24
08-05-2024 | 12:35
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تستعد الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق طفرة هائلة في إنتاج الرقائق خلال الأعوام المقبلة، مما يسهم في تقليل مخاطر الاعتماد على منطقة شرق آسيا، وفق تقديرات رابطة صناعة أشباه الموصلات الأميركية.

وكشفت دراسة لشركة الاستشارات "بوسطن كونسالتينغ غروب"، أُجريت بناء على طلب من رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة في الولايات المتحدة ستتضاعف 3 مرات بحلول عام 2032. وسوف تزيد بذلك مساهمة البلاد في هذا القطاع عالمياً من 10% حالياً إلى 14%، وفقاً للتقرير الذي صدر اليوم الأربعاء.
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هذه الطفرة ستؤدي إلى تحول إنتاج الرقائق المحلية من اتجاه الهبوط إلى الصعود، بعد أن كان إنتاجها ينتقل إلى آسيا خلال العقود الأخيرة. وكشفت الدراسة أن نصيب الولايات المتحدة الأميركية من هذه الصناعة كان سينكمش إلى 8% لولا تطبيق برامج تمويل حكومية مثل قانون الرقائق والعلوم في 2022.

وتحرص رابطة صناعة أشباه الموصلات، ويقع مقرها في واشنطن، على إظهار أن ذلك القانون، الذي مارست ضغوطاً قوية من أجل إصداره، يحقق النتائج المرجوة، تريد أيضاً من الحكومة تخصيص تمويل إضافي لهذا الغرض. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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