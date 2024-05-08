هاتف غوغل الجديد.. إليكم أهم ميزات الذكاء الإصطناعي التي سيقدمها

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ركزت شركة غوغل مع إطلاق سلسلة Pixel 8 نهاية العام الماضي في تعزيز إمكانيات هواتفها بنحو كبير بإضافة مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: الممحاة السحرية و Video Boost و Pixel Call Screen، وقد حصل هاتف Pixel 8a الجديد الذي كشفت عنه شركة غوغل أمس على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة استخدامه.Circle to Search تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تتيح لك البحث عن أي شيء يظهر على شاشة هاتفك. وما عليك سوى الضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسية وستتمكن من البحث عن كل ما يظهر على شاشة هاتفك عن طريق رسم دائرة أو الخربشة أو النقر فوق الموضوع الذي تريد البحث عنه.ظهرت ميزة الترجمة المباشرة (Live Translate) أول مرة في سلسلة Pixel 6، واستمرت غوغل بعد ذلك بإضافتها إلى جميع هواتف Pixel.Super Res Zoom تسمح للمستخدم بتكبير الصورة دون فقدان الكثير من التفاصيل، وهي متوفرة في هاتف Pixel 3 والطرز الأحدث ومتوفرة أيضًا في هاتف جوجل Pixel 8a الجديد.تستخدم خوارزميات التعلم الآلي (ML) لإدماج عدة صور من كاميرات متعددة، وتستخدم خوارزمية متقدمة للتخلص من أي اهتزاز في أثناء التقاط الصور.يحتوي الهاتف غوغل Pixel 8a على ميزة تُسمى Pixel Call Assist توفر مجموعة من الأدوات التي تساعدك في أثناء إجراء المكالمات، مثل:Clear Calling: لتوضيح صوت المتصل، والتقليل من الضوضاء المحيطة، لسماع المكالمات بوضوح إذا كنت في مكان صاخب.Direct My Call: لعرض قائمة الخيارات على الشاشة عند الاتصال بشركة ويكون هناك رد آلي وتحتاج إلى استخدام قائمة الخيارات للإجابة.Hold for Me: تتيح لمساعد غوغل تولي المسؤولية لإعلامك عندما ينتهي وقت الانتظار.Wait Times: تمنحك تقديرًا لمدة الانتظار المتوقعة عندما تُجري مكالمة مع خدمة العملاء الخاصة بشركة معينة على سبيل المثال.