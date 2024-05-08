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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تغلق عددًا من استوديوهات Bethesda

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:00
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ستغلق مايكروسوفت عددًا من استديوهات ألعاب Bethesda، إذ أعلن رئيس استديوهات إكس بوكس، مات بوتي، في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى الموظفين، إغلاق العديد من استديوهات الألعاب ويشمل ذلك استديو Arkane Austin المطور للعبة Redfall، واستديو Tango Gameworks المطور للعبة Hi-Fi Rush، والمزيد.
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ووفقًا للبريد الإلكتروني، فإن سبب عمليات الإغلاق هو إعادة ترتيب أولويات الألعاب والموارد.
 
وترتكز هذه التغييرات على إعطاء الأولوية للألعاب القوية ومواصلة الاستثمار في مجموعة Bethesda من الألعاب الشائعة.

وتعتزم مايكروسوفت نقل بعض الموظفين في الاستديوهات المتضررة، في حين تغلق الاستديوهات الأخرى بالكامل. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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