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تكنولوجيا وعلوم

لتحدي غوغل و"أوبن إيه آي".. مايكروسوفت تبني نموذج ذكاء اصطناعي

Lebanon 24
09-05-2024 | 02:00
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أفادت تقارير صادرة عن وسائل أن شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا تقوم ببناء نموذج لغة كبير جديد اسمه "LLM"، ينافس نماذج شركتي OpenAI و"ألفابت" المالكة لغوغل.
وأفاد التقرير بأن الغرض الدقيق للنموذج لم يتحدد بعد ويعتمد على جودة أدائه، وأن مايكروسوفت قد تعرض نموذجها الجديد في مؤتمر للمطورين، والمقرر عقده هذا الشهر.
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وتعمل مايكروسوفت حالياً على تدريب النظام داخلياً، حيث ركزت الشركة سابقاً على الاستثمار في OpenAI واستخدام نماذجها بما في ذلك عائلة GPT-4 من نماذج الذكاء الاصطناعي لتشغيل العديد من منتجات Microsoft Copilot.
ويعد تدريب مايكروسوفت لنموذج ذكاء اصطناعي ينافس غوغل، خطوة أولى من نوعها، وذلك بعد استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في OpenAI لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وبحسب التقارير الواردة في موقع "ذا انفورميشن"، يشار إلى أن نموذج شركة Microsoft باسم MAI-1 "أكبر بكثير من أي من النماذج الأصغر حجماً مفتوحة المصدر التي دربتها Microsoft سابقاً، وهذا يعني أن النموذج سيتطلب قوة حاسوبية كبيرة جداً، وبيانات تدريب تجعله أكثر تكلفة.

وكانت مايكروسوفت، أطلقت الشهر الماضي نموذجاً أصغر للذكاء الاصطناعي تحت اسم "فاي-3-ميني" في ظل تطلعها إلى استقطاب قاعدة عملاء أوسع بخيارات معقولة التكلفة.
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