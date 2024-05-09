آبل تطلق أنحف أجهزتها اللوحية وتكشف 6 مفاجآت أخرى

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نستعرض فيما يلي أبرز ما أعلنت عنه شركة آبل خلال حدثها بعنوان "Let Loose":



1- جهاز "iPad Air"

يعد أول تحديث لأجهزة آيباد منذ عامين، حيث أضافت الشركة طرازاً جديداً قياس 13 بوصة، بجانب طراز 11 بوصة، بألوان الأزرق والأرجواني وضوء النجوم والرمادي الفلكي.



ويبلغ سعره 599 دولاراً للنسخة 11 بوصة، و799 دولاراً للنسخة 13 بوصة.



ويتميز كلا الطرازين بسعة تخزين أساسية تبلغ 128 غيغابايت، مع خيارات بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.



وتأتي نسخة آيباد آير الجديدة بعدسة كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل أيضاً، معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصور والفيديوهات الملتقطة. كشفت شركة آبل، الثلاثاء، عن أحدث إصداراتها من أجهزة آيباد اللوحية "آي باد آير" و"آي باد برو" هي الأولى للشركة منذ عامين، بجانب شريحة "M4" معززة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ملحقات جديدة لأجهزتها اللوحية، كنسخة محدثة من لوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد" وقلم آبل "Pencil Pro".نستعرض فيما يلي أبرز ما أعلنت عنه شركة آبل خلال حدثها بعنوان "Let Loose":1- جهاز "iPad Air"يعد أول تحديث لأجهزة آيباد منذ عامين، حيث أضافت الشركة طرازاً جديداً قياس 13 بوصة، بجانب طراز 11 بوصة، بألوان الأزرق والأرجواني وضوء النجوم والرمادي الفلكي.ويبلغ سعره 599 دولاراً للنسخة 11 بوصة، و799 دولاراً للنسخة 13 بوصة.ويتميز كلا الطرازين بسعة تخزين أساسية تبلغ 128 غيغابايت، مع خيارات بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.وتأتي نسخة آيباد آير الجديدة بعدسة كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل أيضاً، معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصور والفيديوهات الملتقطة.

2- جهاز "iPad Pro"

لأول مرة، يأتي جهاز "iPad Pro" بشاشة "أوليد" أكثر وضوحاً وحيوية، ويتسم بهيكل أنحف، حيث يأتي بمقاسين أحدهما 11 بوصة بسمك 5.3 ملم، والآخر 13 بوصة بسمك 5.1 ملم، ما جعل الشركة تصفه بـ"أنحف أجهزتها على الإطلاق".



قامت الشركة بتغيير مكان الكاميرا الأمامية لتصبح الآن في الجانب الأطول مثل نسخ آيباد آير الجديدة، لتكون مناسبة لمكالمات الفيديو.



ويأتي iPad Pro الجديد باللونين الفضي والأسود الفلكي، بالإضافة إلى سعة تخزين أساسية تبلغ 256 غيغابايت.



ويبدأ سعر الطراز 11 بوصة من 999 دولاراً، بينما يبدأ سعر الطراز 13 بوصة من 1299 دولاراً.

3- شريحة "إم 4" المعزز بالذكاء الاصطناعي

تأتي شريحة آبل الجديد "M4" المعززة كلياً بالذكاء الاطصناعي بدقة تصنيع 3 نانومترات، أسرع بنسبة 50% من شريحة الجيل السابق "إم 2"، وتقدم نفس أداء الأخيرة باستهلاك نصف الطاقة، كما تحسن أداء الشريحة الجديدة من حيث الحرارة بنسبة 20%.

كما تتضمن الشريحة محرك عرض جديداً يساعد في تحسين دقة الألوان والسطوع لشاشة "أوليد" الجديدة للنسخ الجديدة من آيباد، وتحتوي على وحدة معالجة مركزية جديدة يصل عدد الأنوية فيها إلى 10 تنقسم إلى 4 أنوية للأداء و6 أنوية للكفاءة، مما يعني سرعة هائلة، وأشارت الشركة إلى أنها صنعت خصوصاً لتتعامل بكفاءة مع أدوات الذكاء الاصطناعي.



تتضمن الشريحة وحدة معالجة عصبية أسرع 60 مرة من تلك الموجودة في شريحة آبل "إيه 11".

4- قلم آبل "Pencil Pro"

كشفت آبل عن الجيل الثالث من قلمها الرقمي (Apple Pencil) الخاص بأجهزة آيباد، مدعوماً بالعديد من المزايا الجديدة، مثل إضافة ميزة دعم "العثور على" (Find My) بجانب منفذ "USB-C" ودقة محسنة دقيقة، وحساسية معدلة لضغط القلم، وقدرات جديدة تسمح بتطويع القلم لمختلف المهام الإبداعية، بالرغم من احتفاظ القلم بشكله الأسطواني ولونه الأبيض.



يأتي القلم بسعر 129 دولاراً، وهو نفس سعر الجيل الثاني من القلم، ومتوافق مع "آيباد برو"، وسيتوفر يوم 15 أيار الجاري.

5- لوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد"

كشفت آبل عن أول نسخة محدثة من لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز آيباد برو منذ إطلاقها في عام 2020.



وتأتي "ماجيك كيبورد" مع مسند لراحة اليد مصنوع من الألومنيوم، ولوحة تتبع أكبر مع ردود فعل تعتمد على اللمس، كما أضافت صف مفاتيح للوظائف المختلفة.



وتتوفر لوحة المفاتيح باللونين الفضي والأسود الفلكي، وتأتي بحجمين، لتتناسب مع طرازي آيباد برو الجديدين، بسعر 299 دولاراً للإصدار 11 بوصة، و349 دولاراً للإصدار 13 بوصة.

6- سعر أرخص لـ"آيباد"

مع إطلاق "iPad Air" و"iPad Pro" الجديدين، أعلنت شركة آبل أنها ستخفض سعر جهاز "آيباد" من الجيل العاشر إلى 349 دولاراً، أي أقل بـ 100 دولار من سعره السابق البالغ 449 دولاراً.