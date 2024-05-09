أمازفيت تطلق ساعة للسباحة مع بطارية تدوم 10 أيام

أطلقت شركة أمازفيت ساعتها الذكية Active Edge الجديدة، المقاومة الماء حتى ضغط 10 ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة.



وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الجديدة تقدم العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب عند السباحة أيضاً ومستوى الأكسجين في الدم، ومستوى الإجهاد، ومراقبة النوم.

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كما يمكن للساعة تسجيل وحدات الركض في المسافة المقطوعة بدقة عالية ودون حاجة إلى الاقتران بهاتف ذكي.

وتشتمل الساعة على شاشة TFT قياس 1.32 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل.