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تكنولوجيا وعلوم

مولود أبل الجديد يثير السخط

Lebanon 24
09-05-2024 | 10:30
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أعرب فنانون معروفون عن سخطهم من فكرة شريط إعلاني لجهاز "آيباد برو" الجديد رأوا فيه تمجيداً للذكاء الاصطناعي على حساب البشر، إذ تظهر فيه أشكال من الإبداع البشري تتعرض للسحق، ليحلّ محلها الجهاز اللوحي من "أبل".
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ولاحظ الممثل البريطاني هيو غرانت مثلاً في منشور على منصة إكس أن هذا الإعلان يعبّر عن "تدمير التجربة الإنسانية بفضل سيليكون فالي".

ونشر هذا التعليق رداً على منشور لرئيس "أبل" تيم كوك الذي أعلن الثلاثاء عن الأجهزة اللوحية الجديدة من إنتاج المجموعة العملاقة.

وجاء في منشور ساخر لكاتب سيناريو فيلم "مِن إن بلاك" Men in Black إد سولومون على منصة إكس "من يحتاج إلى الحياة البشرية وإلى كل ما يجعلها تستحق العيش؟ انغمس في هذه المحاكاة الرقمية وأعطنا روحك. مع خالص التقدير، أبل".
 
كما كتبت ريد مورانو التي شاركت في إخراج مسلسل "ذي هاندميدز تايل" The Handmaid's Tale تعليقاً على منشور تيم كوك "انظر إلى ما يحدث حولك يا عزيزي (...) لأن هذا الشيء المقرف سيّئ فعلاً".
 
ويُظهر إعلان "أبل" عن الجهاز اللوحي الجديد، سحق أدوات موسيقية وعلب طلاء ومجسّم كرة أرضية ومنحوتة وكاميرات وكتب وأشياء أخرى ببطء بواسطة مكبس هيدروليكي ضخم.

ثم يرتفع المكبس ليظهر جهاز "آيباد برو" بدلاً من الآلات الموسيقية والأدوات الإبداعية الأخرى.

وتتوالى هذه المشاهد على صوت أغنية البوب التي تعبّر عن الحنين "أول آي إيفر نيد إز يو" All I Ever Need is You لسوني أند شير. (العربية) 
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