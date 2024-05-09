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تكنولوجيا وعلوم

أوبو تعلن هاتفها الذكي Realme GT Neo 6

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:00
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أعلنت أوبو هاتفها الذكي الجديد في سلسلة Neo بعد إطلاق GT Neo 6 SE في الشهر الماضي.

 ويحتوي جهاز الفئة المتوسطة الجديد Realme GT Neo 6 شاشة منحنية من نوع 8T LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2780×1264 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

 ويتميز الهاتف بشريحة Snapdragon 8s Gen 3 التي أعلنتها كوالكوم سابقًا، وهي الشريحة التي من المفترض أن تقدم أداءً أفضل مقارنة بشريحة Snapdragon 8 Gen 3، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735.

 وزودت أوبو الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X تصل سعتها إلى 16 جيغابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

 وحصل الجهاز على تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار، ويوجد نظام تبريد بمساحة قدرها 10014 ملم مربع مع وضع GT 5.0 و Geek Performance Panel 2.0.

 ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 120 واط، مما يسمح بشحن البطارية من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 10 دقائق.

 كما يتمتع الهاتف بشريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC S. وتقول أوبو إن الهاتف يمكنه الحفاظ على صحة البطارية بمقدار يزيد على 80 في المئة حتى بعد 1600 دورة شحن أو 4 سنوات من الاستخدام.

( ait news)

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