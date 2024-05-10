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تكنولوجيا وعلوم
لمحبي السفر والمغامرات.. هاتف جديد من "Ulefone" بقدرات تصوير رائعة
Lebanon 24
10-05-2024
|
01:25
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كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي صمم ليكون هاتفا متينا ومتطورا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.
ويأتي هاتف Armor 26 Ultra الجديد بهيكل أبعاده (179/83/25.5) ملم، وزنه 609 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP6 والكسر وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات MIL-STD-810H، كما جهّز بمنفذ خاص لتركيب هوائي خارجي ليتمكن المستخدم من استعماله كجهاز اتصال لاسلكي.
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وكاميرته الأمامية حصلت على 4 عدسات بدقة (200+64+50+8) ميغابيكسل، وزودت بتقنيات التصوير الليلي، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
والشاشة جاءت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8020، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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