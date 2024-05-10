لمحبي السفر والمغامرات.. هاتف جديد من "Ulefone" بقدرات تصوير رائعة

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كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي صمم ليكون هاتفا متينا ومتطورا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.ويأتي هاتف Armor 26 Ultra الجديد بهيكل أبعاده (179/83/25.5) ملم، وزنه 609 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP6 والكسر وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات MIL-STD-810H، كما جهّز بمنفذ خاص لتركيب هوائي خارجي ليتمكن المستخدم من استعماله كجهاز اتصال لاسلكي.وكاميرته الأمامية حصلت على 4 عدسات بدقة (200+64+50+8) ميغابيكسل، وزودت بتقنيات التصوير الليلي، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل.