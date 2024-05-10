Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمحبي السفر والمغامرات.. هاتف جديد من "Ulefone" بقدرات تصوير رائعة

Lebanon 24
10-05-2024 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1197708-638509267700001196.png
Doc-P-1197708-638509267700001196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي صمم ليكون هاتفا متينا ومتطورا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

ويأتي هاتف Armor 26 Ultra الجديد بهيكل أبعاده (179/83/25.5) ملم، وزنه 609 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP6 والكسر وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات MIL-STD-810H، كما جهّز بمنفذ خاص لتركيب هوائي خارجي ليتمكن المستخدم من استعماله كجهاز اتصال لاسلكي.
Advertisement

وكاميرته الأمامية حصلت على 4 عدسات بدقة (200+64+50+8) ميغابيكسل، وزودت بتقنيات التصوير الليلي، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
 


والشاشة جاءت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8020، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:45 | 2024-05-10
00:30 | 2024-05-10
23:00 | 2024-05-09
19:20 | 2024-05-09
15:00 | 2024-05-09
12:30 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24