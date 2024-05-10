Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يعتمد على الفطر.. مشروع روسي بيئي لمنع انبعاثات غازات الدفيئة

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1197745-638509336433373784.jpg
Doc-P-1197745-638509336433373784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالاعتماد على مخلفات إنتاج الفطر، قدّم طلاب من جامعة كورسك الروسية مشروعا خاصا بتطوير سماد عضوي، إذ يقضي بتطوير تكنولوجيا إتلاف نفايات إنتاج الفطر، وتكمن فكرته الرئيسية في الحصول على الأسمدة العضوية، وهي الفحم الحيوي الذي سيكون عبارة عن خليط من أصل نباتي، يتم الحصول عليه نتيجة لإجراء العمليات الخاصة بالمعالجة الحرارية.
Advertisement
 
ويمكن أن يسمى المشروع بأنه "بيئي" لأنه مرتبط بمنع انبعاثات غازات الدفيئة أو التقليل منها، وسيتم تخفيضها بسبب أن التكنولوجيا التي قدمناها ستسمح بتحويل الكربون المتراكم في كتلة الفطر إلى الكربون العضوي في التربة، مما يزيد من خصوبة التربة، وبشكل عام، يقلل من سرعة تدفقات ثاني أكسيد الكربون في التربة".

وبحسب كافونباييفا، فإن هذا النوع من الأسمدة العضوية يمكن استخدامه من قبل الشركات، نظرا لوتيرة نمو إنتاج الفطر في روسيا. وأضافت: "فكرتنا تتمثل على وجه التحديد في تحقيق مبدأ معالجة المواد الخام الثانوية، مما سيسمح للشركات بالحد من مساحات مستودعات مواد النفايات، مما سيؤدي إلى تجنب تراكم النفايات التي تتحلل وتؤثر سلبا على البيئة وتكون مصدرا لغازات الدفيئة".

وتجري الآن بمساعدة المنحة المالية التي قدمها صندوق دعم الابتكارات بمبلغ 500 ألف روبل، البحوث العلمية الميدانية. ويمر المشروع بمرحلة التنفيذ، أما المنحة المالية فستساعد، بحسب كافونباييفا، في إدخال تعديلات في المشروع والمنتج ودراسة خصائصه بمزيد من التفصيل. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:45 | 2024-05-10
01:25 | 2024-05-10
00:30 | 2024-05-10
23:00 | 2024-05-09
19:20 | 2024-05-09
15:00 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24