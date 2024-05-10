Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تستعد لتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1197912-638509616070595499.jpeg
Doc-P-1197912-638509616070595499.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد شركة آبل الأميركية لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي على مختلف أجهزتها هذا العام، حسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة تعمل على تطوير رقائق عالية الجودة، مماثلة لتلك التي صممتها لحواسيب "ماك" في العام الماضي، وإتاحتها في خوادم الحوسبة السحابية المصممة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستصل إلى أجهزة آبل.
Advertisement

والرقاقات الأولى لخوادم الذكاء الاصطناعي ستكون من نوع "M2 Ultra"، والتي تم إصدارها العام الماضي كجزء من حواسيب "ماك برو" و"ماك ستوديو". كما تخطط "آبل" بالفعل إلى إطلاق إصدارات مستقبلية معتمدة على معالج "M4"، وفق "بلومبيرغ".

ومن المتوقع أن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي البسيطة متاحة مباشرة على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك"، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة لا تزال قيد التطوير.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من خطط إطلاق نظام التشغيل "iOS 18" في الخريف المقبل، حيث ستتضمن المهام البسيطة نسبيا للذكاء الاصطناعي في الأجهزة الحالية، توفير ملخص للإشعارات الفائتة أو الرسائل النصية الواردة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:59 | 2024-05-10
07:12 | 2024-05-10
03:23 | 2024-05-10
01:45 | 2024-05-10
01:25 | 2024-05-10
00:30 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24