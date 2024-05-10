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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تستعد لتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها
Lebanon 24
10-05-2024
|
11:00
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تستعد شركة آبل الأميركية لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي على مختلف أجهزتها هذا العام، حسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة تعمل على تطوير رقائق عالية الجودة، مماثلة لتلك التي صممتها لحواسيب "ماك" في العام الماضي، وإتاحتها في خوادم الحوسبة السحابية المصممة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستصل إلى أجهزة آبل.
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والرقاقات الأولى لخوادم الذكاء الاصطناعي ستكون من نوع "M2 Ultra"، والتي تم إصدارها العام الماضي كجزء من حواسيب "ماك برو" و"ماك ستوديو". كما تخطط "آبل" بالفعل إلى إطلاق إصدارات مستقبلية معتمدة على معالج "M4"، وفق "بلومبيرغ".
ومن المتوقع أن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي البسيطة متاحة مباشرة على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك"، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة لا تزال قيد التطوير.
وجاءت هذه الخطوة كجزء من خطط إطلاق نظام التشغيل "iOS 18" في الخريف المقبل، حيث ستتضمن المهام البسيطة نسبيا للذكاء الاصطناعي في الأجهزة الحالية، توفير ملخص للإشعارات الفائتة أو الرسائل النصية الواردة. (الحرة)
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