"نينتندو" تزيل دعم "أكس"

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صرحت نينتندو بأنها تعتزم في تاريخ 10 حزيران إزالة التكامل المباشر بين ألبوم صور منصة الألعاب سويتش ومنصة إيلون ماسك "أكس".ويبدو أن الشركة المطورة للعبة ماريو ضاقت ذرعًا برسوم واجهة برمجة تطبيقات "أكس".ومع رحيل نينتندو، فإن جميع شركات تصنيع منصات الألعاب الرئيسية الثلاثة أزالت إمكانية النشر المباشر عبر أكس.ونشر حساب الألعاب الرسمي لمنصة أكس ردًا غريبًا يتجاهل دور المنصة المركزي في ابتعاد نينتندو عنها.وقالت في ردها على إعلان نينتندو: "تظل شراكتنا مع نينتندو قوية، ونعمل معًا لضمان الانتقال السلس لجميع المستخدمين. نواصل التعاون مع الشركاء لتقديم تجارب جديدة ومثيرة لمجتمع الألعاب العالمي لدينا".ويأتي قرار إزالة نينتندو للدعم بعد أن بدأت منصة التواصل الاجتماعي بفرض رسوم إضافية على الاستخدام التجاري لواجهة برمجة التطبيقات، وهي الواجهة التي يستخدمها المطورون الخارجيون للوصول إلى بيانات إكس.وتفرض إكس رسومًا على الشركات تزيد على 40 ألف دولار أو أكثر شهريًا للوصول إلى واجهة برمجة تطبيقاتها. (البوابة العربية للأخبار التقنية)