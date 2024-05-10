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تكنولوجيا وعلوم

معتمدة على الذكاء الإصطناعي.. آبل تطوّر ميزة النسخ الصوتي

Lebanon 24
10-05-2024 | 15:10
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تعمل آبل على إتاحة ميزة النسخ الصوتي والتلخيص في الوقت الفعلي على مستوى النظام عبر العديد من أجهزتها باستعمال الذكاء الإصطناعي.

ومن المتوقع أن تتيح المزايا الجديدة تحسينات كبيرة في الكفاءة لمستخدمي الملاحظات والمذكرات الصوتية والتطبيقات الأخرى.
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وتختبر آبل حاليًا الإمكانات بصفتها إضافات للعديد من تحديثات التطبيقات المقرر وصولها مع إصدار iOS 18 لاحقًا في عام 2024.

ومن المتوقع أيضًا أن تشق طريقها إلى التطبيقات المقابلة في macOS 15 و iPadOS 18 أيضًا.

ومن المفترض أن يكون تطبيق المذكرات الصوتية الافتراضي الذي توفره آبل عبر مجموعة أجهزتها من بين التطبيقات الأولى التي تحصل على الإمكانيات المحدثة.

وتوفر الإصدارات الحديثة من التطبيق نسخة تشغيلية لكل تسجيل صوتي، وتعمل بطريقة مشابه لميزة البريد الصوتي المباشر للشركة.

وبذلت آبل جهودًا كبيرة للتحقق من أن مزايا النسخ الصوتي والتلخيص تولد نتائج دقيقة، ويضمن الحفاظ على الصوت الأصلي إلى جانب النص والملخص المولد بالذكاء الاصطناعي عدم فقدان أي معلومات من المصدر أثناء عملية النسخ أو التلخيص.

وتعد هذه المزايا الجديدة جزءًا من حملة الذكاء الاصطناعي الواسعة لشركة آبل. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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