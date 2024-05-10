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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تتحرر من نظام أندرويد

Lebanon 24
10-05-2024 | 23:00
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تتطلع هواوي إلى استكمال تحررها من نظام التشغيل أندرويد من غوغل هذا العام عبر طرح نظام تشغيل جديد طورته بالكامل داخل الشركة، مما يزيد من تجاوز ضوابط التصدير الأميركية التي أدت إلى تضييق أعمال الهاتف المحمول للشركة الصينية.
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ويأتي نظام هارموني الجديد HarmonyOS Next مع الهاتف الذكي الرائد Mate 70 المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام، وهو يستخدم الذاكرة بكفاءة ثلاثة أضعاف مقارنةً بنظام التشغيل الحالي HarmonyOS، ويدعم الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز.

وقالت هواوي في الشهر الماضي إن النظام البيئي HarmonyOS قد توسع ليشمل مقدار 4000 تطبيق، وهي قائمة تشمل منصة Alipay التابعة لمجموعة علي بابا وتطبيق McDonald’s.

وتهدف هواوي إلى الوصول إلى 5000 خلال هذا العام.

ووصفت هواوي نظام التشغيل الجديد بأنه أولوية قصوى لهذا العام، وقالت إنها تستثمر فيه بطريقة إستراتيجية.

واستخدمت هواوي في البداية نظام أندرويد في أجهزتها، قبل أن تمنع ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة في عام 2019 وصولها إلى الأجزاء الرئيسية من نظام جوجل البيئي، مثل خرائط جوجل ومتصفح كروم.

وأدى ذلك إلى تحول الشركة إلى نظام HarmonyOS الحالي في عام 2021. وكان HarmonyOS يعتمد على أندرويد لأن التطبيقات المصممة لنظام أندرويد ستكون غير قابلة للاستخدام عبر نظام تشغيل غير متوافق تمامًا.

ويعد HarmonyOS Next خطوة كبيرة إلى الأمام في التخفيف من المخاطر التي تمثلها العقوبات الأميركية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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