بالتفاصيل.. مزايا جديدة تصل واتسآب على حواسيب "ويندوز" (صور)

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بحسب تقرير لموقع Windows Latest، فإن واتسآب يختبر حالياً واجهة تمنح المستخدم تحكماً أكبر في طريقة العرض على حاسوبه، بحيث يمكنه إخفاء قائمة المحادثات، والتي تظهر ثابتة حالياً في واجهة الاستخدام، وبالتالي سيكون هناك مساحة أكبر لامتداد نافذة المحادثة. قامت شركة ميتا بتطوير تطبيق خدمتها للتراسل الفوري واتسآب على حواسيب 11 Windows، عبر اختبار 3 مزايا جديدة، تتمثل في واجهة جديدة للتطبيق، وقائمة إعدادات متطورة، إلى جانب دعم تشغيل أكثر من نافذة داخل التطبيق في نفس الوقت.بحسب تقرير لموقع Windows Latest، فإن واتسآب يختبر حالياً واجهة تمنح المستخدم تحكماً أكبر في طريقة العرض على حاسوبه، بحيث يمكنه إخفاء قائمة المحادثات، والتي تظهر ثابتة حالياً في واجهة الاستخدام، وبالتالي سيكون هناك مساحة أكبر لامتداد نافذة المحادثة.

وسيكون هناك شريط جانبي مُثبت به الأيقونات الخاصة بتبويبات التطبيق، عند الضغط على إحداها سيُفتح التبويب بشكل جزئي فوق مساحة المحادثة، مثل قائمة المحادثات، أو قائمة المكالمات الصادرة، أو الواردة، وكذلك تبويب الحالات Status، وتبويب الرسائل المفضلة Favorites، والإعدادات Settings، والرسائل المحفوظة Archived.



التحديث التجريبي يسمح أيضاً بإمكانية فتح أكثر من محادثة في نفس الوقت، من خلال فتح نافذة لكل محادثة، مما يتيح للمستخدم التنقل بين المحادثات جميعاً، دون غلقها.



يُذكر أن واجهة تطبيق واتساب على ويندوز حالياً تسمح بفتح محادثة واحدة فقط، وذلك يكون داخل نفس النافذة الموحدة للتطبيق، دون إمكانية فتح نافذة خارجية لمحادثة ما منفصلة عن الواجهة الرئيسية للتطبيق التي تتضمن جميع تبويباته.



ولكي يتمكن المستخدم من فتح محادثة في نافذة مستقلة، سيكون عليه فقط الضغط بزر الماوس الأيمن، واختيار Pop-up chat، لتظهر المحادثة في نافذة جديدة.