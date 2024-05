لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)

Advertisement

أعلن مدير هندسة الأجهزة الذكية في آبل جون تيرنس، الثلاثاء الماضي، أن الشركة قررت هذا العام ألا توسّع فقط نطاق حدود ما يمكن إنجازه على أجهزة آيباد، وإنما تستهدف "سحق" تلك الحدود تماماً، ولكنه لم يتخيل أن يثير الإعلان الرسمي، والذي يحمل اسم "السحق Crush" لإطلاق آيباد برو 2024 كل هذا الغضب داخل جمهور الشركة وخاصة مجتمع الفنانين.الإعلان الذي وصلت مشاهداته خلال وقت النشر إلى 720 ألف مشاهدة على يوتيوب، يعرض مجموعة كبيرة من ابتكارات البشر، تتنوع بين آلات موسيقية وألعاب مختلفة، وكذلك منحوتة حجرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الدمى والألوان، كل ذلك أسفل آلة سحق صناعية ضخمة.آلة السحق تقوم بما هي بارعة فيه، وهو سحق جميع تلك العناصر بين شقيها بشكل تام، وعندما تُرفع، يظهر تحتها أنحف آيباد في العالم، آيباد برو 2024.شارك مدير أبل، تيم كوك، المقطع الإعلاني في منشور عبر حسابه الشخصي على إكس، وتابعه أكثر من 40 مليون شخص، وأرفقه بقوله: "آيباد برو هو أنحف جهاز أنتجناه على الإطلاق، وأكثر شاشة متطورة صنعناها، مع قوة غير مسبوقة لشريحة معالج M4. تخيل فقط حجم الأشياء التي يُمكن إنتاجها بواسطة هذا الجهاز".رسالة واضحةوفق ما قاله تيرنس قبل عرض الإعلان، فإن رسالة أبل من الإعلان هي رفع سقف طموحات وخيال مستخدمي أجهزة آيباد برو الجديدة، لتبلغ مستويات لم تصل إليها من قبل، والسر في ذلك هو أن الشركة وضعت إمكانيات فائقة داخل أجهزتها اللوحية الجديدة، ليصبح آيباد برو أداة غاية في التطور، عند مقارنتها بأية أدوات اخترعها البشر من قبل.كذلك، تأتي تغريدة كوك لتركز على أن أبل أيضاً أرادت أن توصل من هذا الإعلان فكرة أنها "سحقت" كماً هائلاً من الإمكانيات المتطورة، ووضعتها في قلب جهاز لوحي سُمكه 5.1 ملليمتر فقط.وعلى الرغم من أن الرسائل واضحة، إلا أن مغزاها الخفي قد يكون هو السبب في حالة الغضب التي سيطرت على الفنانين، الذين رأوا أبل تحاول من خلال إعلانها الجديد أن تُصدّر فكرة أن تطور التكنولوجيا سيتفوق على اللمسة البشرية التي وضعها مُبدعون عبر التاريخ، في منتجات غيرت تعامل البشر مع حياتهم وإدراكهم لمستوى الإبداع والابتكار.خروج هذا الإعلان بهذا التنفيذ المعقد والرسائل المتداخلة يأتي في توقيت حرج بالنسبة للشركات التقنية، ففي ظل دخولهم في سباق نحو تطوير أجهزة وتقنيات تقدم مزايا ذكاء اصطناعي، يتخذ المبدعون من البشر موقفاً دفاعياً، يحاولون من خلاله وضع حد لهذا التطور، كي تظل لهم السيطرة في سير العالم نحو المستقبل، وألا يأتي عصر تستبدلهم فيه الأنظمة الذكية بسبب تفوقها عليهم في القدرات والإمكانيات.كما انتقد البعض اختيار أغنية All I need is You لتكون هي أغنية الإعلان، ففسرها البعض بأن الشركة الأميركية ترى جهازها الجديد iPad Pro 2024، بكل ما يحتويه من تقنيات متطورة من بينها الذكاء الاصطناعي، بديل لجميع الأدوات الناتجة عن الإبداع البشري، والتي تم سحقها خلال إعلان.بل ووصل الأمر إلى حد اتهام أبل بالنرجسية، وأنها غير قادرة على الاستماع وإدراك الحالة العامة التي يعيشها جمهور الفنانين والمبدعين مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت منصاتها قادرة على تصميم الصور وإنشاء مقاطع الموسيقى، بل وإنشاء الفيديوهات، من مجرد أوامر نصية.البعض استوعب الرسالة التي قصدتها أبل القائمة على مفهوم تقديم منتج واحد "نحيف" وخفيف الوزن ويتضمن كماً هائلاً من الأدوات والتقنيات، وذلك انطلاقاً من الفكرة التي استخدمها الراحل ستيف جوبز، مؤسس أبل، عندما كشف لأول مرة عن جهاز "آيبود" الموسيقي، واستخدم عبارة "تخيل الأمر وكأنك تضع 1000 أغنية في جيبك".ولكن هذه الفئة أيضاً هاجمت طريقة تنفيذ أبل لهذا الاتجاه التسويقي، إذ رأت أن الشركة قامت بتضخيم تصورها للفكرة، كي توضح حجم الإبداع والتطور داخل أجهزة آيباد الجديدة، ولكنها انحرفت عن مسارها خلال التنفيذ، فأصبحت الرؤية النهائية للإعلان أقرب إلى تدمير أدوات الإبداع البشري منه إلى تكثيفها في منتج واحد. (الشرق)