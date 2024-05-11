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تكنولوجيا وعلوم
للمرة الأولى منذ عقدين.. عاصفة شمسية شديدة ضربت الأرض وهذا ما تسببت به
Lebanon 24
11-05-2024
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ضربت الأرض مساء أمس الجمعة عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات وهو مستوى يوصف بأنه "شديد"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، وفق ما أعلنت وكالة أميركية.
وذكرت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن هذه العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.
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كما قالت إن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر.
في حين يتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات، وفق الوكالة.
"عواصف الهالوين"
يذكر أن آخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في تشرين الأول 2003.
وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية حينها، حسب الوكالة.(العربية)
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