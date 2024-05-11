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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطلق متجر ألعاب Xbox الجديد فى هذا التاريخ

Lebanon 24
11-05-2024 | 12:30
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تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق متجر ألعاب إكس بوكس في شهر تموز المقبل، وفقًا لتصريحات سارة بوند، رئيسة إكس بوكس، في مقابلة صحفية مع وكالة بلومبرغ الإخبارية.

 وقالت بوند إن المتجر سيُطلق أولًا على الويب، وليس كمتجر فعلي لألعاب الأجهزة المحمولة، مشيرةً إلى أن المتجر على الويب سيكون قادرًا على الوصول إلى قطاع كبير من الجمهور.

 وسيقدم متجر ألعاب إكس بوكس المنتظر للأجهزة المحمولة في البداية الألعاب المملوكة حاليًا لمايكروسوفت، وسيشمل ذلك ألعابًا مثل سلسلة ألعاب كاندي كراش الشهيرة من شركة كينج التابعة لها، بالإضافة إلى ألعاب أخرى مثل ماين كرافت وكول أوف ديوتي موبايل.

 وتخطط مايكروسوفت لإصدار ألعاب محمولة تابعة لجهات خارجية عبر متجرها المنتظر في مرحلة لاحقة، لكن لا توجد تفاصيل متاحة حتى الآن.

 وأضافت بوند أيضًا أن مايكروسوفت ترغب مستقبلًا في إتاحة المتجر على نطاق أوسع، مما قد يعني أنها قد تطلق متجر الألعاب لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

 ولم تشر بوند إلى اسم المتجر على الويب، وإذا كانت تخطط لاختبار المتجر على نطاق محدود قبل إطلاقه رسميًا لكافة المستخدمين.

 وتأتي تلك التصريحات الرسمية من مايكروسوفت بشأن إطلاق متجر ألعابها بعد العديد من التقارير التي أفادت بأن الشركة تنوي منافسة متجري غوغل بلاي وآب ستور في مجال ألعاب الأجهزة المحمولة، وخاصةً بعد التغييرات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي أتاحت الفرصة لإطلاق متاجر تطبيقات بديلة. ( ait news)

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