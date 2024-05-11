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تكنولوجيا وعلوم

ستارلينك تعاني تدهور خدمة الإنترنت الفضائي

Lebanon 24
11-05-2024 | 15:00
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حذرت ستارلينك من تدهور خدمة الإنترنت الفضائي، إذ تتعرض الأرض لأكبر عاصفة مغنطيسية أرضية بسبب النشاط الشمسي منذ عقدين.

 وتمتلك ذراع الأقمار الصناعية لشركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك نحو 60 في المئة من مقدار 7500 قمر صناعي تدور حول الأرض، وهي شركة مهيمنة في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

 وجاء في بيان عبر الموقع الإلكتروني لشركة ستارلينك: "تواجه الخدمة حاليًا تدهورًا. فريقنا يحقق في الأمر".

 وقال ماسك في منشور عبر إكس إن أقمار ستارلينك الصناعية تعرضت لضغط كبير بسبب العاصفة الجيومغناطيسية، مع أنها صامدة حتى الآن.

 وقالت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إن العاصفة هي الأكبر منذ شهر كانون الأول 2003 ومن المرجح أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يمثل مخاطرًا على أنظمة الملاحة وشبكات الطاقة والملاحة عبر الأقمار الصناعية، من بين خدمات أخرى.

 وتستخدم الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض وصلات ليزر بين الأقمار الصناعية لتمرير البيانات بين بعضها بعضًا في الفضاء بسرعة الضوء، مما يسمح للشبكة بتوفير تغطية الإنترنت حول العالم.

وقال روب ستينبرج، العالم في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "لن يضطر معظم الناس هنا على كوكب الأرض إلى فعل أي شيء".

 وتسببت أشد عاصفة شمسية في التاريخ المسجل في عام 1859 في ظهور الشفق القطبي في أمريكا الوسطى وربما حتى في هاواي.

 وقال شون دال، المتنبئ بالطقس الفضائي في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن هذه العاصفة تمثل خطرًا على خطوط نقل الجهد العالي لشبكات الكهرباء، وليس الخطوط الكهربائية الموجودة عادة في منازل الناس.

 وأضاف: "من الممكن أن تتأثر الأقمار الصناعية أيضًا، مما قد يؤدي بدوره إلى تعطيل خدمات الملاحة والاتصالات هنا على الأرض".

 وأدت عاصفة مغنطيسية أرضية شديدة في عام 2003 إلى انقطاع التيار الكهربائي في السويد وإلحاق أضرار بمحولات الطاقة في جنوب أفريقيا. ( ait news)

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