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تكنولوجيا وعلوم

آبل تقترب من عقد صفقة مع OpenAI

Lebanon 24
11-05-2024 | 23:00
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تقترب آبل من عقد اتفاقية مع OpenAI لاستخدام تقنية الشركة الناشئة عبر آيفون، بصفتها جزءًا من حملة واسعة لجلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرغ.

 ويضع الجانبان اللمسات الأخيرة على شروط الاتفاقية لاستخدام مزايا ChatGPT في نظام التشغيل iOS 18، وهو نظام تشغيل آيفون القادم.

 وأجرت آبل أيضًا محادثات مع جوجل بخصوص ترخيص روبوت الدردشة Gemini، ولم تؤد هذه المناقشات إلى اتفاق، مع أنها مستمرة.

 ويسمح اتفاق OpenAI لشركة آبل بتقديم روبوت دردشة شهير بصفته جزءًا من مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المخطط إعلانها في الشهر المقبل.

 وذكرت وكالة بلومبرغ في شهر أبريل أن المناقشات مع OpenAI قد تكثفت، مع أنه ليس هناك ما يضمن إعلان الاتفاق في وقت قريب.

 وتخطط آبل لإحداث ضجة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي في شهر حزيران، عندما تعقد مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين.

 وبصفتها جزءًا من هذه الجهود، فإن الشركة تعتزم تشغيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة عبر مراكز البيانات المجهزة بمعالجاتها الداخلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

( ait news)
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