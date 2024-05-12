من الصين.. إنتاج "أقوى محرك ديزل" في العالم!

تعمل شركة صينية على تطوير أقوى "محرك احتراق ذاتي في العالم"، وذلك لرؤيتها "إن أيام محركات الديزل ليست معدودة" كما يقول البعض بسبب انتشار السيارات الكهربائية.



وتقول شركة ويشاي باور الصينية إن محرك الديزل الذي ابتكرته يحقق كفاءة حرارية عامة بنسبة 53.09% وهي نسبة قياسية عالمية جديدة.

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وأكدت مؤسسة اختبارات "توف سود" في شمال آسيا ومركز أبحاث تكنولوجيا السيارات الصيني المتخصص في اختبار محركات الاحتراق الداخلي هذه البيانات.

تأتي أنباء المحرك الجديد في وقت يتعثر فيه التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية في ظل ضعف الطلب وخسارة الدعم الحكومي في بعض الدول، وتكافح شركات سيارات كبرى ومنها فولكس فاغن الألمانية وفورد الأمريكية لكي تبيع السيارات الكهربائية التي تنتجها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحطم فيه ويشاي باور رقما قياسياً في كفاءة المحركات حيث سجلت رقماً قياسياً جديداً في 2020، ثم رقمين جديدين في الـ2022.

وتقول الشركة إن إدارة الأبحاث لديها تتكون من آلاف المهندسين الذين يعملون من أجل التطوير المستمر.

وتعتبر محركات الديزل أكفأ من محركات البنزين لآن الأخيرة تستفيد من حوالي 37% فقط من وقودها، بحسب الخبراء.

وتعتبر أبحاث المحركات حيوية بالنسبة للصين التي تضخ استثمارات ضخمة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

ويمكن أن يؤدي استخدام محركات ديزل ذات كفاءة أعلى من الموجودة حالياً والتي تبلغ نسبة كفاءتها 45% إلى تقليل استهلاك الوقود في الصين بمقدار 31 مليون طن وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 79 مليون طن سنوياً، بحسب تقديرات شركة ويشاي باور، مدعية أن المحرك الجديد أقل تلويثاً للبيئة وأقل في تكلفة الشغيل.

ويقول فريق البحث في الشركة إن الشاحنة المزودة بالمحرك الجديد وتقطع حوالي 250 ألف كيلومتر سنوياً، ستوفر حوالي 12 ألف لتر وقود بما يعني توفير مبالغ مالية كبيرة للشركة المشغلة لها. (24)