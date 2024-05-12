سيتوفر بدءًا من الأربعاء.. آبل تطلق جهاز "iPad Pro"

لطالما كان جهاز "iPad Pro" هو منصة اختبار لشركة آبل لتجربة بعض أحدث تقنياتها وأكثر المزايا إثارة للاهتمام، وذلك ما فعلته الشركة هذا العام، إذ كشفت في حدث (Let Loose) يوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من جهاز "iPad Pro" الذي يعمل بشريحة M4 الجديدة الفائقة السرعة، التي تضم محركًا مُحسّنًا بنحو كبير لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.

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فما هي المواصفات الكاملة للجهاز؟



1- الجهاز الأنحف على الإطلاق:

يأتي جهاز "iPad Pro" الجديد بمقاسين مختلفين، وهما: الإصدار الأول يتوفّر بشاشة يبلغ مقاسها 11 بوصة ويزن 444 جرامًا، والإصدار الثاني يتوفّر بشاشة يبلغ مقاسها 13 بوصة، ويزن 579 جرامًا.



ويمتاز جهاز iPad Pro الجديد بتصميمه النحيف المذهل.



ويتوفر جهاز iPad Pro الجديد بلونين هما: الفضي والأسود الفلكي، وكلاهما مزودان بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة قدرها 100%.



2- ثورة في الشاشة

تُعدّ الشاشة أكثر إثارة للاهتمام من التصميم في جهاز "iPad Pro" الجديد، فبغض النظر عن الحجم الذي تختاره من الجهاز، ستحصل على شاشة (OLED) – أول مرة في تاريخ أجهزة آيباد – وهذا يوفر تباينًا أفضل وألوانًا سوداء عميقة لا مثيل لها مقارنة بشاشات LCD أو mini-LED.

ولكن لم تتوقف آبل عند هذا الحد، فقد تفوقت على معظم شاشات OLED من خلال ابتكار تقنية جديدة تُسمى (Tandem OLED)، وهي تقنية (OLED) الثنائية الطبقة التي تستخدم لوحتي OLED وتجمع بين الضوء الصادر منهما لتوفر سطوعًا فائقًا في الشاشة بالكامل.



3- الكاميرا:

يضم الجهاز الجديد كاميرا خلفية أحادية واسعة الزاوية تبلغ دقتها 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة تبلغ F/1.8، وتدعم التقريب الرقمي حتى 5x، وتتيح لك التقاط صور عالية الوضوح ومقاطع فيديو بدقة تبلغ 4K غنية بالتفاصيل، مع دعم التصوير بالحركة البطيئة بمعدل قدره 240 إطارًا في الثانية.



كما يوفر نظام الكاميرا المحدث في جهاز iPad Pro الجديد تجربة صوت ثرية بفضل أربعة ميكروفونات بجودة الاستوديوهات، مما يتيح لك تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها بسهولة.

4- السعر:

يتوفّر جهاز "iPad Pro" الجديد بأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، أو 2 تيرابايت.



ويبدأ سعر جهاز (iPad Pro) ذي الشاشة التي يبلغ مقاسها 11 بوصة من 4199 درهمًا إماراتيًا (1143$)، في حين يبدأ سعر الجهاز ذي الشاشة التي يبلغ مقاسها 13 بوصة من 5499 درهمًا إماراتيًا (تقريبا 1500$). ويمكنك حجز الجهاز الآن، وسيتوفر في المتاجر بدءًا من يوم الأربعاء. (البوابة العربية للأخبار التقنية)