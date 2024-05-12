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تكنولوجيا وعلوم

شاشات هواتف "آيفون 16 برو" المقبلة.. هذا ما سيطرأ عليها

Lebanon 24
12-05-2024 | 16:00
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تنوي "آبل" زيادة معدل السطوع في شاشة هواتف آيفون 16 برو المقبلة، ليصل إلى 1200 شمعة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالإصدارات الحالية من هواتف آيفون 15 برو التي يصل معدل سطوعها إلى 1000 شمعة عند عرض المحتوى في الوضع القياسي SDR.
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وأضافت التسريبات أن ذروة السطوع في هواتف آيفون 16 برو عند عرض المحتوى بتقنية النطاق الديناميكي العالي ستظل كما هي بدرجتها الحالية التي تصل إلى 1600 شمعة، علمًا أن شاشات آيفون 15 برو الحالية يمكنها أيضًا أن تزيد معدل السطوع إلى 2000 شمعة عند استخدامها في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

وكانت أبل قد أعلنت حديثًا أجهزة آيباد برو الجديدة بشاشة جديدة من نوع أولد أطلقت عليها اسم Ultra Retina XDR بدرجة سطوع قدرها 1000 شمعة، كما أضافت شريحة خاصة للشاشة في معالج M4 لتحسين عرض المحتوى فيها.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن أبل قد تزيد قياس الشاشة في هواتف آيفون 16 برو القادمة، وهو ما قد يسمح للشركة بزيادة سعة البطارية أيضًا. (العربية)
المصدر: العربية
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