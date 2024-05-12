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تكنولوجيا وعلوم
بعد أميركا.. كوريا الجنوبية تسعى إلى دعم صناعة الرقائق
Lebanon 24
12-05-2024
|
23:00
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أعلنت وزارة الاقتصاد والمال في كوريا الجنوبية، الأحد، تخصيص حزمة مساعدات بأكثر من 7 مليارات دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية في إطار حملة لتعزيز قطاع أشباه الموصلات.
وتأتي هذه المبادرة بعد تعهّد سول العام الماضي بناء أكبر مركز للرقائق في العالم باستثمارات تبلغ 240 مليار دولار، مصدرها الشركة الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج، أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم.
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وقال وزير الاقتصاد والمال تشوي سانج-موك، بحسب بيان عن وزارته، الأحد، إن الحكومة "تُعد حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 10 تريليون وون (7.2 مليارات دولار) لدعم منتجات تصنيع أشباه الموصلات، ومواد الرقائق، والتصنيع في كل مجالات صناعة الرقائق".
وأضاف تشوي أمام مصنّعي رقائق محليين في اجتماع، الجمعة، أن الحزمة يمكن تشكيلها من خلال "صندوق جديد تموّله مؤسسات مالية خاصة وعامة". (الشرق)
المصدر:
الشرق
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