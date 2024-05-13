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تكنولوجيا وعلوم

صور مذهلة للمجرات بالفضاء التقطها تلسكوبات "ناسا".. شاهدوها

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:44
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نشرت وكالة أبحاث الفضاء الأميركية "ناسا" صورًا مذهلة للمجرات التي تلتقطها تلسكوباتها، والتي تتضمن لقطات رائعة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب سبيتزر الفضائي ومرصد شاندرا للأشعة السينية لمجرة درب التبانة، بحسب ما نشرته صحيفة Hindustan Times.
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مجرة قنطورس

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا هذه الصورة القريبة التي تظهر مركز مجرة قنطورس A، التي تقع على بعد 10 ملايين سنة ضوئية.
 
جاذبية فوضوية
 
جاذبية فوضوية
 
تتميز هذه الصورة المدهشة بمئات المجرات، التي تعطي جاذبية مشوهة بسبب مجال الجاذبية الشديد. وتم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا.
 
مجرة ميسييه
 
 
مجرة ميسييه
 
تُظهر هذه الصورة المذهلة مجرة ميسييه 82، والتي يشار إليها اختصارًا بـM82، والتي تقع على بعد 12 مليون سنة ضوئية في كوكبة الدب الأكبر. تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا.
 
 
مجرة الدوامة
 
 
مجرة الدوامة
 
صورة ساحرة لمجرة الدوامة، التي تقع على بعد حوالي 30 مليون سنة ضوئية من الأرض.
 
 
خماسية ستيفان
 
 
خماسية ستفيان

إن خماسية ستيفان هي عبارة عن مجموعة مرئية من المجرات الساطعة، التي تشرق على اتساع الفضاء المظلم.
 
مجرات متفاعلة
 
مجرات متفاعلة
توثق هذه اللقطة الرائعة اصطدامًا كونيًا بين المجرات المتفاعلة.
 
مجرات متقاربة


وتمكن تلسكوبا هابل الفضائي وسبيتزر الفضائيين التابعين لناسا من رصد وجود اثنين المجرات القريبة.
 
مجرة قنديل البحر



صورة سريالية لمجرة قنديل البحر، التي تقع على بعد حوالي 220 مليون سنة ضوئية من كوكب الأرض.
 
ذيول من الغاز


تتحرك مجرة ESO 137-001 عبر الفضاء بسرعة 1.5 مليون ميل في الساعة، وينبعث خلفها ذيول من الغاز شديد السخونة.
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