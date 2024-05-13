صور مذهلة للمجرات بالفضاء التقطها تلسكوبات "ناسا".. شاهدوها

نشرت وكالة أبحاث الفضاء الأميركية "ناسا" صورًا مذهلة للمجرات التي تلتقطها تلسكوباتها، والتي تتضمن لقطات رائعة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب سبيتزر الفضائي ومرصد شاندرا للأشعة السينية لمجرة درب التبانة، بحسب ما نشرته صحيفة Hindustan Times.

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مجرة قنطورس



التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا هذه الصورة القريبة التي تظهر مركز مجرة قنطورس A، التي تقع على بعد 10 ملايين سنة ضوئية.



تتميز هذه الصورة المدهشة بمئات المجرات، التي تعطي جاذبية مشوهة بسبب مجال الجاذبية الشديد. وتم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا. جاذبية فوضويةتتميز هذه الصورة المدهشة بمئات المجرات، التي تعطي جاذبية مشوهة بسبب مجال الجاذبية الشديد. وتم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا.



تُظهر هذه الصورة المذهلة مجرة ميسييه 82، والتي يشار إليها اختصارًا بـM82، والتي تقع على بعد 12 مليون سنة ضوئية في كوكبة الدب الأكبر. تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. مجرة ميسييهتُظهر هذه الصورة المذهلة مجرة ميسييه 82، والتي يشار إليها اختصارًا بـM82، والتي تقع على بعد 12 مليون سنة ضوئية في كوكبة الدب الأكبر. تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا.



صورة ساحرة لمجرة الدوامة، التي تقع على بعد حوالي 30 مليون سنة ضوئية من الأرض. مجرة الدوامةصورة ساحرة لمجرة الدوامة، التي تقع على بعد حوالي 30 مليون سنة ضوئية من الأرض.

خماسية ستفيان



إن خماسية ستيفان هي عبارة عن مجموعة مرئية من المجرات الساطعة، التي تشرق على اتساع الفضاء المظلم.

مجرات متفاعلة

توثق هذه اللقطة الرائعة اصطدامًا كونيًا بين المجرات المتفاعلة.





وتمكن تلسكوبا هابل الفضائي وسبيتزر الفضائيين التابعين لناسا من رصد وجود اثنين المجرات القريبة. وتمكن تلسكوبا هابل الفضائي وسبيتزر الفضائيين التابعين لناسا من رصد وجود اثنين المجرات القريبة.







صورة سريالية لمجرة قنديل البحر، التي تقع على بعد حوالي 220 مليون سنة ضوئية من كوكب الأرض. صورة سريالية لمجرة قنديل البحر، التي تقع على بعد حوالي 220 مليون سنة ضوئية من كوكب الأرض.