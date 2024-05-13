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تكنولوجيا وعلوم

المواقع الصحفية تحذر آبل من خططها لحجب الإعلانات

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:15
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مجموعات صحفية بريطانية حذرت شركة أبل من أن أي تحرك لفرض ما يسمى بأداة "محو الويب" أو "web eraser" لمنع الإعلانات من شأنه أن يعرض الاستدامة المالية للصحافة للخطر.

 وذكرت الصحيفة أن شركة آبل تستعد لتضمين ميزة الخصوصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي فى متصفح Safari فى التحديث القادم لبرنامج iOS 18 والذى سيؤدي إلى إزالة الإعلانات أو محتوى مواقع الويب الأخرى غير المرغوب فيه.

 وقالت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن رسالة أرسلت إلى رئيس شؤون حكومة المملكة المتحدة في شركة أبل الجمعة، إن رابطة وسائل الإعلام الإخبارية (NMA)، وهي هيئة صناعية، أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير الأداة المخطط لها على الإيرادات الرقمية في الصناعة.

 وأضافت الرسالة، بحسب التقرير، أن الصحافة المهنية تتطلب التمويل، وأن "الإعلان هو مصدر دخل رئيسي للعديد من الناشرين"، وفى الرسالة أعربت NMA عن مخاوفها بشأن المساءلة التحريرية إذا تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإزالة محتوى المقالات أو تغييره بشكل انتقائي.

 ودعت NMA لعقد اجتماع بين الناشرين وشركة Apple لمناقشة الآثار المحتملة لمحو الويب، وفقًا للتقرير، فيما لم ترد Apple وNMA على الفور.

( اليوم السابع)
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