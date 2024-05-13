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تكنولوجيا وعلوم

"آرم" تخطط لإطلاق شرائح للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
13-05-2024 | 10:00
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تخطط شركة الرقاقات الإلكترونية آرم ARM لتطوير رقاقات مخصصة للذكاء الاصطناعي سعيًا لإطلاقها بدايةً من 2025 القادم، وفقًا لما ذكرته صحيفة Nikkei Asia اليابانية في تقرير أخير.

 وأفاد التقرير بأن شركة ARM البريطانية تعتزم إنشاء قسم لرقاقات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى بناء نموذج أولي بحلول ربيع عام 2025، على أن يبدأ الإنتاج الضخم من الشركات المصنعة المتعاقدة لاحقًا في خريف العام نفسه.

 وستدفع شركة ARM تكاليف التطوير الأولية الضخمة مع مساهمة من مجموعة سوفت بنك المالكة لها أيضًا.

 وتعتزم مجموعة سوفت بانك فصل قطاع رقاقات الذكاء الاصطناعي ووضعه تحت إدارتها المباشرة، وهي تتفاوض مع الشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) في الوقت الحالي بشأن التصنيع وتأمين الطاقة الإنتاجية.

 ومن الجدير بالذكر أن ARM هي شركة بريطانية تعمل في مجال تصميم الرقاقات الإلكترونية، وتطوير أشباه الموصلات، وتصميم المخططات لكافة الأجهزة المحمولة، وهي ترخّص تصميمات الرقاقات الخاصة بها في مقابل رسوم تحصلها من الشركات الكبرى، وهي مملوكة حاليًا لمجموعة سوفت بانك اليابانية، التي اشترتها عام 2016 في صفقة بلغت 32 مليار دولار.

 وتسعى ARM إلى التوسع في سوق مراكز البيانات حيث تسعى الشركات الكبرى إلى بناء رقاقاتها الخاصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتقليل اعتمادها على المورد المهيمن إنفيديا.

 واستفادت الشركة البريطانية من ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية بفضل رهان كبار المستثمرين عليها، وقد أدى ذلك إلى مضاعفة سعر سهم الشركة منذ طرحها العام الأولي في سبتمبر الماضي، وهو ما رفع قيمتها السوقية الحالية إلى ما يزيد على 100 مليار دولار.

( ait news)

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