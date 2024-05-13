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تكنولوجيا وعلوم

تجربة مميزة من "واتسآب".. إكتشفوها

Lebanon 24
13-05-2024 | 14:00
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تعمل منصة واتساب على تجربة مميزة جديدة تمكّن المستخدم من إنشاء الصور من نوع "ستيكرز" بطريقة أسهل وبمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب النسخة التجريبية من التطبيق على نظامي آي أو أس وأندرويد، فإن التحديث المقبل هدفه تسهيل إنشاء الملصقات - ستيكرز، وتحسين إمكانية الوصول والكفاءة لدى المستخدمين.
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ويتم في الفترة الحالية تجربة هذه النسخة على أشهر نظامي تشغيل الأجهزة الذكية من أجل توفير الميزة لأكبر عدد من المستخدمين حول العالم.

ويبدو من خلال النسخة التجريبية أن تطبيق واتساب فصل أداة إنشاء الملصقات العادية من صور متواجدة مسبقاً على الجهاز عن ميزة إنشاء الملصقات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال القدرة على إنشاء ملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي محدودة لبعض المستخدمين في عدد من البلدان.

وبالتالي، قد لا يكون التحديث الجديد متاحاً لجميع المستخدمين حول العالم.

وبحسب موقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، من شأن هذا التحديث الجديد، في حال أبصر النور، أن يريح المستخدم في تجربة إنشاء الملصقات وتوفير الوقت عبر تخطي خطوة إضافية. (24)
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