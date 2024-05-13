بالصورة.. الذكاء الاصطناعي يخوض تجربة تفسير الأحلام!

لجأ صانع محتوى إلى الذكاء الاصطناعي لتفسير حلمه، فسأل: "كيف تبدو الأحلام"، فكان الجواب "فوضى وجودية وسمكة تطفو فوق البحر، ثم تطير داخل أحد المنازل، محدثة انفجاراً يحوّله إلى طائرة تتحول بعد ذلك إلى سمكة".

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ولم يتردّد الشاب الذي لم تكشف هويته، في العودة إلى سؤال الذكاء الاصطناعي عن طبيعة الأحلام لأنه لم يفهم شيئاً مع الفيديو الذي عرضه عليه أو الصور التي بثها، مستفسراً عن طبيعة الحلم بالبحر.



وحسب "ديلي ستار" البريطانية، تواصل صانع المحتوى مع عامل في قناة "براين بوست" على منصة يوتيوب، بحثاً عن تفسير لما نشره الذكاء الاصطناعي، فكان الجواب أن عليه مشاهدة فيلم "إنسابشن" للممثل ليوناردو دي كابريو، في 2010، عن إمكانية الدخول لأحلام الآخرين. ولم يتردّد الشاب الذي لم تكشف هويته، في العودة إلى سؤال الذكاء الاصطناعي عن طبيعة الأحلام لأنه لم يفهم شيئاً مع الفيديو الذي عرضه عليه أو الصور التي بثها، مستفسراً عن طبيعة الحلم بالبحر.وحسب "ديلي ستار" البريطانية، تواصل صانع المحتوى مع عامل في قناة "براين بوست" على منصة يوتيوب، بحثاً عن تفسير لما نشره الذكاء الاصطناعي، فكان الجواب أن عليه مشاهدة فيلم "إنسابشن" للممثل ليوناردو دي كابريو، في 2010، عن إمكانية الدخول لأحلام الآخرين.

واختصرت الصحيفة حوار الطرفين، وقالت إنّ الأمر يبدو مخيفاً، لكنه يدفع إلى الاستفسار أكثر عما لم يوضحه الذكاء الاصطناعي إلا بالصور وفيديو خيالي.

وتقول قناة "براين بوستر" على يوتيوب إنها مخصصة للمساعدة على تنمية الشخصية برؤى عقلية بفضل مقاطع فيديو تركز على الثقة بالنفس والذكاء العاطفي وإخراج الأحلام إلى الواقع. (24)