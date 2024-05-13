الجهاز سيتحدث معك.. روبوت الدردشة "Chatgpt 40" يفجّر تطورات جديدة هائلة

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ويستطيع المستخدمون التحدث إلى النموذج الجديد والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير، بالإضافة إلى مقاطعته أثناء التحدث، وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي استعصت على خدمات سابقة من المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. في أحدث خطوة تخطوها الشركة المدعومة من مايكروسوفت، قالت شركة "أوبن إيه.آي" مطورة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) إنها ستطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يسمى "جي.بي.تي-40"، يمكنه إجراء محادثة صوتية واقعية والتعامل مع النصوص والصور.ويستطيع المستخدمون التحدث إلى النموذج الجديد والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير، بالإضافة إلى مقاطعته أثناء التحدث، وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي استعصت على خدمات سابقة من المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأظهر باحثو "أوبن إيه.آي" في مؤتمر مباشر قدرات المساعد الصوتي الجديدة لتشات جي.بي.تي، وفي أحد العروض التوضيحية، استخدم النموذج إمكاناته البصرية والصوتية للتحدث مع أحد الباحثين لحل معادلة رياضية على ورقة.

وفي عرض توضيحي آخر، أظهر الباحثون قدرة نموذج "جي.بي.تي-40"على الترجمة في الوقت الفعلي.

بالتالي، كانت العروض التوضيحية التي قدمتها التي قدمتها "أوبن إيه.آي" أقرب إلى الخيال العلمي، حيث انخرط "جي.بي.تي-40" ومحاوره عند نقطة معينة في مزاح.

كما أخبر باحث "أوبن إيه.آي" برنامج الدردشة الآلي أنه في حالة مزاجية رائعة لأنه يوضح "كم أنت مفيد ومدهش"، ليبادره "تشات جي.بي.تي" بالقول "توقف عن ذلك! أنت تجعلني أحمر خجلا!".



وذكرت ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في "أوبن إيه.آي"، في الحدث أن النموذج الجديد سيُطرح مجانا لأنه أكثر فعالية من حيث التكلفة من النماذج السابقة للشركة. (سكاي نيوز عربية)