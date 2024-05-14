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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تعتزم إطلاق نظارة "فيجن برو" عالميًا
Lebanon 24
14-05-2024
|
00:44
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تستعد شركة آبل لإطلاق نظارة الواقع المختلط "فيجن برو Vision Pro" لعملائها في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة خلال وقت قريب.
ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير، فإن آبل بدأت تنظيم دورات تدريبية في الأيام الأخيرة، ونقلت مئات الموظفين من متاجرها الدولية إلى مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقرها الرسمي، لتدريبهم على كيفية تقديم المنتج للعملاء.
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وأضافت بلومبرغ أن التدريب يجري لمدة قدرها أربعة أيام، وقد بدأت التدريبات الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة في الشركة.
وبخلاف الصين، لم تكشف آبل عن الأسواق التي ستطرح فيها نظارة فيجن برو، لكنها تدرب موظفين من دول مثل ألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة بالإضافة إلى الصين، مما يشير إلى أن تلك الدول ستكون أولى الأسواق الدولية التي تُطرح فيها النظارة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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