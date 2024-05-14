Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تعتزم إطلاق نظارة "فيجن برو" عالميًا

Lebanon 24
14-05-2024 | 00:44
A-
A+
Doc-P-1199147-638512698052391440.jpg
Doc-P-1199147-638512698052391440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد شركة آبل لإطلاق نظارة الواقع المختلط "فيجن برو Vision Pro" لعملائها في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة خلال وقت قريب.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير، فإن آبل بدأت تنظيم دورات تدريبية في الأيام الأخيرة، ونقلت مئات الموظفين من متاجرها الدولية إلى مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقرها الرسمي، لتدريبهم على كيفية تقديم المنتج للعملاء.
Advertisement

وأضافت بلومبرغ أن التدريب يجري لمدة قدرها أربعة أيام، وقد بدأت التدريبات الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة في الشركة.

وبخلاف الصين، لم تكشف آبل عن الأسواق التي ستطرح فيها نظارة فيجن برو، لكنها تدرب موظفين من دول مثل ألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة بالإضافة إلى الصين، مما يشير إلى أن تلك الدول ستكون أولى الأسواق الدولية التي تُطرح فيها النظارة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:10 | 2024-05-14
23:29 | 2024-05-13
23:00 | 2024-05-13
16:00 | 2024-05-13
14:00 | 2024-05-13
10:00 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24